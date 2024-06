La recensione di The Bikeriders, il film di Jeff Nichols al cinema dal 19 giugno.

Il fatto che The Bikeriders sia tratto dalle fotografie di Danny Lyon e sia strutturato tutto intorno ad una serie di interviste condotte lungo gli anni alla moglie di uno dei rider (Kathy) è l’idea più sprecata del film. Jeff Nichols racconta in questo modo il mito dei club di motociclisti dalla metà degli anni ’60 fino agli inizi dei ’70. Non c’è però il gioco di punti di vista, la parzialità delle testimonianze, che lo renderebbe più interessante.

The Bikeriders per il resto ruota intorno al fascino per le moto e al loro valore simbolico, ma non riesce quasi mai a renderle seducenti. Solo in una sequenza il mezzo diventa quello che dovrebbe essere in un film di questo tipo: un cavallo meccanico, un’estensione del corpo e della personalità di chi lo pilota. Quando i fari emergono nella notte sulle strade deserte la giovane ragazza-narratrice, entrata per caso nel gruppo e decisamente intimorita,...