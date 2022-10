La recensione di The Menu, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Al cinema dal 17 novembre

Ad Howtorn Island c’è un ristorante di alto livello che offre vere e proprie esperienze ai suoi clienti. Si raggiunge solo in barca, il prezzo è altissimo e la clientela esclusiva. E il menù, beh… quello è indimenticabile.

Diviso nelle sue parti secondo le portate che vengono servite, The Menu di Mark Mylod segue una struttura semplice e pulita: dopo avere agganciato lo spettatore con una lieve tensione – non si fa di certo orrore, anche se ha i meccanismi di Saw – e la promessa di un incedere inevitabile verso la portata finale, il film tiene alte le promesse iniziali risultando scorrevole e interessante, coerente con le aspettative. Un film piacevole, ma che è un’esperienza intensa molto di più per i personaggi che per gli spettatori, che verranno coinvolti non emotivamente ma narrativamente.

La protagonista è Margot (Anya Taylor-Joy). La conosciamo subito al porto, mentre quel...