La recensione di Time Is Up 2, il film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo disponibile su Prime Video dal 27 ottobre

Se dovessimo eliminare tutte le produzioni di livello bassissimo che escono dal nostro paese e tenerne soltanto una, di certo quella di Time Is Up (sia il primo che il secondo) avrebbe buone chance di qualificarsi per la salvezza. Troppo interessante è la combinazione tra la testa di Elisa Amoruso unita alla scrittura di Marco Borromei e Anita Rivaroli (che vengono da esperienze su SKAM Italia) e le esigenze autopromozionali della coppia Benji & Bella Thorne; troppe scintille fa l’attrito tra questo cinema post adolescenzial-romantico di grandi sentimenti ma immenso pudore e il corpo sempre desideroso di diventare esplicitamente erotico di Bella Thorne; troppo curioso infine è l’abbinamento tra temi e idee molto nostrane e poi recitazione ed esigenze d’esportazione internazionali (Italia da cartolina sì, ma fatta da noi stessi immaginandoci occhio straniero).