La recensione di You People, su Netflix dal 27 gennaio

Scritto da Jonah Hill e Kenya Barris e diretto da Kenya Barris (al suo esordio alla regia di un lungo), You People è una commedia romantica dalla premessa piuttosto classica. Si tratta infatti della storia di due persone che, come da regola, si incontrano in un modo bizzarro e comico, sembrano non azzeccare niente tra di loro salvo poi innamorarsi delle reciproche diversità. Tutto nella norma della rom-com, insomma, se non fosse che la parte dell’innamoramento è solo il preambolo per una serie di ostacoli che invece riguardano le rispettive famiglie: una ebrea-altolocata, quella di lui (Ezra, interpretato da Jonah Hill), un’altra afroamericana e musulmana, quella di lei (Amira, Lauren London).

Della trama vera e propria c’è insomma poco di cui sorprendersi, o godere (a una certa si incarta parecchio in dinamiche ripetitive e soluzioni sbrigative). Ciò che invece dà a You People un minimo di originalità e migliora il tutto c’...