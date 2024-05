Bridgerton arriva il 16 maggio su Netflix

Ripetiamo: la terza stagione di Bridgerton (la sua prima parte, almeno) arriva il 16 maggio su Netflix, e se avete la passione per la storia (… circa), gli intrighi di potere e soprattutto gli amorazzi da romanzo rosa, be’, siamo certi che avete già svariati promemoria sul telefono che vi ricordano questa data. Manca però ancora qualche giorno, e magari a voi è già venuto appetito: è per questo che ci siamo noi, felici di presentarvi una nuova Lista di Film da Vedere Se (potremmo creare una rubrica e chiamarla così, in effetti).

A questo giro l’argomento dovrebbe essere chiaro: la Storia, la gente molto ricca, e ovviamente sesso e amore nelle loro infinite variazioni. I primi due sono da sempre tra i temi preferiti del cinema hollywoodiano (e anche di quello britannico, a dire la verità), in parte perché sono già scritti, in parte perché permettono di sbizzarrirsi con ambientazioni, scenografie, costumi e altre amenità simili. E per quel che riguarda il sesso: è vero che al cinema se ne fa sempre di meno, ma quando succede è sempre motivo d’interesse. Per cui eccovi una decina di – come vogliamo chiamarli? feuilleton? polpettoni sentimentali? roba che senza Jane Austen non esisterebbe? Chiamiamoli semplicemente “film da vedere in attesa di Bridgerton”.

Emma.

Primo dei film ispirati in qualche modo alla succitata Jane Austen, è uno dei migliori adattamenti di una delle sue opere (il romanzo omonimo del 1815), ed è arricchito da un cast di livello clamoroso – non solo la protagonista è Anya Taylor-Joy, una delle due/tre attrici più in ascesa a Hollywood in questo periodo, ma insieme a lei ci sono un paio di leggende tra cui Bil Nighy, e la sempre straordinaria Mia Goth.

Espiazione

Uno dei grandi temi che vengono spesso infilati nei filmoni d’amore in costume è la guerra, in questo caso la Seconda Guerra Mondiale, che certo colloca il film di Joe Wright in un altro secolo rispetto a Bridgerton ma che è da sempre un grande motore drammatico, non solo per quello che causò a livello globale ma anche per tutte le vite che influenzò e stravolse per sempre.

L’età dell’innocenza

Scorsese alle prese non con la storia d’America ma vista a un punto di vista diverso dal suo solito: niente criminalità organizzata, qui ci si muove nell’alta società della New York del 1870, in un film che contiene più nobili che il resto della filmografia del suo autore. Candidato a cinque Oscar, ne vinse solo uno – guarda caso quello ai costumi.

La favorita

Qui non ci si muove nel sottobosco della piccola nobiltà ma si punta più in alto, alla regina Anna Stuart, e alla rivalità tra due donne che le orbitano attorno sognando di spodestare l’altra dal ruolo di satellite.

Le regole del caos

Secondo film da regista del mai troppo compianto Alan Rickman, ci piacerebbe riassumervi qui in poche parole la storia che racconta, se non fosse che, come è giusto che sia per un polpettone storico-sentimentale, è talmente intricata che vi consigliamo direttamente di recuperare il film per scoprirla (che è un po’ lo scopo dell’intero pezzo, in effetti).

Le relazioni pericolose

La storia di un uomo bello, affascinante e a cui tutte le donne dicono di sì, e della donna che riesce a metterlo sotto e controllarlo come una marionetta, costringendolo a compiere gesti abietti tipo sedurre una giovanissima Uma Thurman. Il film contiene tra l’altro quella che è forse la migliore interpretazione della carriera di Glenn Close – e non è poco.

Maria regina di Scozia

Forse il meno polpettone e sicuramente il meno sentimentale del lotto, ma non potevano non citarlo, non foss’altro che per l’interpretazione clamorosa di Margot Robbie. Dei polpettoni sentimentali classici non ha né la leggerezza né il gusto per il gossip trasformato in cinema, ma ha comunque vinto l’Oscar per i migliori costumi, quindi vale.

Marie Antoinette

Come Bridgerton, anche il film di Sofia Coppola parla di eventi storici ma è pieno di inserti postmoderni, a partire dalle famosissime scarpe da ginnastica di Kirsten Dunst. C’è anche da dire che parte come feuilleton ma evolve poi come drammaticissimo film quasi-storico, che parla di solitudine più che di amori proibiti. Ma la protagonista non smette mai fino all’ultimo secondo disponibile di fare feste e vivere una vita sregolata, per cui merita un posto in questa lista.

Orgoglio e pregiudizio

Uno dei romanzi più famosi della storia, che ha generato una decina di adattamenti per cinema e TV e altrettante reinterpretazioni (Il diario di Bridget Jones, per dirne una). Quale versione vi consigliamo? Potete scegliere tra la miniserie BBC datata 1995 che lanciò Colin Firth, o il film di Joe Wright del 2005 nel quale Keira Knightley si divora il povero Matthew Macfadyen (non letteralmente).

Ragione e sentimento

Ancora 1995, ancora Jane Austen, ma alla regia questa volta c’è Ang Lee, al suo primo film in lingua inglese. Poco da aggiungere: si tratta di un adattamento piuttosto fedele e molto efficace da tutti i punti di vista, a partire dalla scelta della protagonista Kate Winslet.

