9 casi clamorosi di film cancellati prima di Batgirl 

È difficile trovare nella storia del cinema, tra i tanti film cancellati, un caso più clamoroso di quello di Batgirl da parte di Warner Bros Discovery. Un taglio drammatico alla produzione della costosa pellicola a cui ha fatto seguito anche quello di Scoob! Holiday Haunt. Riassetto interno, manovre fiscali, strategie commerciali, sono le varie motivazioni addotte per una decisione che, nella sua complessità, resterà probabilmente un mistero.

Il gesto fa particolarmente impressione perché entrambi i prodotti erano a un passo dal completamento con ingenti quantità di denaro già investite. Il mondo del cinema non è per artisti deboli di cuore. La sfortuna, l’avarizia, o semplicemente il disastro, sono ad un passo per tutti. Molti altri film sono caduti ad un passo dalla meta. Vediamo quindi di seguito dieci esempi particolarmente significativi di film cancellati nel bel mezzo della produzione.

The Fantastic Four

Il film cancellato dei Fantastici Quattro fu completato nel 1993. La sua uscita venne sospesa ad un passo dalla sala con relativa confisca dei negativi e tanti saluti al cast. Stan Lee spiegò tutto: non c’era nessuna intenzione di distribuirlo sin dall’inizio. Era solo un modo per mantenere i diritti. La risposta non piacque ai due produttori esecutivi: Roger Corman e Bernd Eichinger, che non avevano alcuna intenzione di fare un film di serie B e soprattutto volevano eccome che fosse mostrato. Oggi il film è leggenda ed è stato visto da più persone di quante l’avrebbero guardato in sala.

Superman Lives

Nicolas Cage avrebbe potuto essere Superman diretto da Tim Burton. Prospettiva allettante, vero? Non per il produttore Jon Peters che dettò alcune regole allo sceneggiatore Kevin Smith (sì, proprio lui). Non voleva che Superman potesse essere visto chiaramente volare e avrebbe dovuto combattere un ragno gigante e, per forza, il villain doveva essere Brainiac. Nel 1997 iniziò la pre produzione. Costruirono i set e girarono anche alcune scene con Nicolas Cage nel costume da supereroe. 30 milioni erano già stati spesi quando il progetto venne completamente abbandonato dopo che Tim Burton se ne andò per divergenze creative.

Nimona

Alzi la mano chi si ricorda della Blue Sky. Sì, lo studio di Rio e dell’Era glaciale ha chiuso i battenti il 10 febbraio del 2021 a seguito dell’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney. Durante il trasloco rimase per strada l’adattamento del fumetto Nimona. Chloë Grace Moretz e Riz Ahmed avrebbero doppiato i protagonisti, ma il film fu cancellato nonostante fosse completo al 75%.

Gore

Cosa ha portato Netflix a sospendere la distribuzione di Gore, il film dedicato a Gore Vidal, con 39 milioni di dollari già spesi? Kevin Spacey. L’attore, colpito dallo scandalo delle accuse di molestie e aggressione sessuale, è stato estromesso da tutti i progetti in essere. Tutti i soldi del mondo è stato salvato grazie alla sostituzione in extremis con Christopher Plummer. Gore è rientrato tra i film drasticamente cancellati

L’uomo che uccise Don Chisciotte

Certo che esiste un L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam. È un secondo tentativo. Una serie di sfortunati eventi, che hanno dell’incredibile, ha costretto alla cancellazione della prima versione del film, che avrebbe dovuto avere Johnny Depp come co protagonista insieme Jean Rochefort. Il set fu distrutto da un alluvione, Rochefort abbandonò le riprese per un’ernia al disco e una prostatite. Alcuni jet F16 continuavano a volare sul set rendendo inutilizzabile l’audio registrato in presa diretta. Non finì qui: il film attraversò anni di tentativi senza successo tra diatribe legali e problemi finanziari. Una storia a lieto fine.

A Woman of the Sea

La United Artists di Charlie Chaplin produsse il film diretto da Josef von Sternberg, voleva che fosse un veicolo per l’attrice Edna Purviance. Chaplin nel frattempo stava girando Il Circo e si interessò poco all’intero processo. Sternberg mostrò la pellicola in segreto al pubblico, con grande disappunto del produttore, le reazioni furono miste, ma concordavano nella debolezza della prova della Purviance. Chaplin decise di non distribuire il film e ne distrusse i negativi.

Hippie Hippie Shake

La pazienza è la virtù dei forti. In particolare di chi dal 1998 sta attendendo l’uscita del film con Cillian Murphy e Sienna Miller. La storia di Richard Neville e della rivista satirica OZ. Nel 2007 iniziarono le riprese. Nel 2009 sia lo sceneggiatore che la regista lasciarono in fase di post produzione per divergenze creative. I protagonisti reali della storia raccontata nel film iniziarono poi a lamentarsi dando filo da torcere. Nel 2011 la produzione disse che il film non sarebbe arrivato al cinema. Nemmeno in home video a quanto pare. Lo stiamo ancora aspettando. Ma chissà, con il tempo…

Midnight Rider

Midnight Rider fa parte dei film cancellati non per colpa di problemi finanziari bensì di una terribile tragedia avvenuta sul set. Nel primo giorno di riprese su dei binari un treno di passaggio colpì un letto di metallo, un oggetto di scena, colpendo otto membri della troupe ferendoli e uccidendo la cameraman Sarah Jones. Nonostante i tentativi della produzione per continuare furono sospese le riprese e processati regista e produttori.

The day the clown cried

Un clown in un campo di concentramento. Un’ottima idea per un film da Oscar, e un terribile disastro. Jerry Lewis ci credeva: mise i soldi di tasca sua per realizzare il film. Si scontrò con lo sceneggiatore su alcuni cambi alla storia e con le controversie sin dall’inizio della produzione che fu martoriata da parecchi imprevisti tecnici. Il risultato non fu soddisfacente. Qualcuno lo definì atroce: Lewis dichiarò che il film non sarebbe mai uscito. Vergognandosene, donò una copia non completa alla Biblioteca del Congresso a patto che non venisse mai mostrato prima del giugno 2024. Anche se sarà improbabile vederlo per ragioni di diritti, possiamo dire che manca poco alla sua release.

