Pochi giorni fa, con la forza di un uragano, è approdato online il teaser di. Come riportato alla fine del filmato, che vi lasciamo qui sotto nel caso non lo abbiate ancora visto, si tratta della prima parte del seguito di. Prima parte che riporterà in scena, nota recentemente nei fumetti con il nome die forte di una nuova serie tutta sua lanciata nel 2019.

Inutile dire che sono bastati pochi minuti per farci precipitare nuovamente nel tunnel dell’hype. Dopotutto “Un Nuovo Universo” è senza dubbio una delle migliori pellicole d’animazione degli ultimi anni, forte di un’estetica unica e di una narrazione matura, accompagnata da un ritmo impeccabile. Non vediamo l’ora di proiettarci nuovamente nello Spider-Verso, accompagnando Miles e Gwen in un’avventura inedita. Un’avventura che, probabilmente, punterà i riflettori verso altre versioni del personaggio ideato da Stan Lee e Steve Ditko.

Ma quali altre iterazione di Spider-Man vorremmo vedere nel film in uscita il prossimo anno?

Ovviamente non possiamo inserire nella nostra “lista” Miguel O’Hara, lo Spider-Man del 2099, perché già confermato dalla scena dopo i titoli di coda della prima pellicola e dal succitato teaser. Nel caso volessimo azzardare l’inserimento nella storyline di un personaggio “malvagio”, il nostro primo pensiero non può che andare a Superior Spider-Man.

Protagonista di una serie scritta da Dan Slott nel 2013, dentro il corpo di questo Peter Parker si nasconde la coscienza di Otto Octavius. Una scelta coraggiosa, ma portata avanti con maestria dallo scrittore, permettendo anche ai fan più scettici di accettare questa versione Superiore dell’Uomo Ragno. Diretto, violento, spaventosamente intelligente. Questi sono i primi tre aggettivi che vengono in mente quando si parla di questa versione dell’eroe. Versione che vorremmo davvero vedere trasposta al cinema, dato che permetterebbe a Miles Morales di comprendere quale sia la (labile) differenza tra bene e male.

In sostituzione a Superior Spider-Man, rimanendo però nell’ambito degli Spidey negativi, possiamo citare anche l’Hobgoblin di Terra-21205. Dopo la morte della sua Gwen, questo Peter Parker non riuscì a trattenere i propri istinti omicidi, uccidendo Goblin una volta per tutte. All’interno della serie a fumetti Spider-Verse, questo particolare Hobgoblin decise di dare la propria vita per salvare la nostra Gwen dall’attacco di Verna, una degli Eredi a caccia dell’essenza dei vari Ragni. Segnaliamo, infine, anche lo Spider-Man di Terra-44145, questa volta “interpretato” direttamente da un malvagio Norman Osborn a sei braccia.

Ma abbandoniamo l’idea di una versione cattiva del personaggio e spostiamoci verso le iterazioni più folli di Spider-Man. Quello che ci piacerebbe vedere di più è certamente Spider-Punk (Terra-138), un Tessiragnatele rivoluzionario che combatte il corrotto presidente Osborn e la sua polizia venomizzata a ritmo di musica punk. Pensate che non sia abbastanza assurdo? Beh, perché non conoscete ancora Aràcnido Jr., figlio di un luchador intenzionato a difendere Città del Messico da chiunque possa metterla in pericolo. Troviamo poi Spider-Ma’am, versione di Spider-Man “interpretata” da una Zia May dotata di superpoteri. Potremmo continuare ore con la versione nipponica o indiana di Spidey, per arrivare persino alla trasposizione a fumetti del Peter Parker comparso nella pubblicità delle merendine Hostess, andata in onda tra il 1970 e il 1980.

Come avrete capito, sono davvero molte le iterazioni del personaggio che potrebbero comparire nel prossimo film. Alcune di esse, però, non risultano buffe o folli, ma offrono anzi grandi spunti narrativi. Spider-Man di Terra-11580, per esempio, è una creatura composta da migliaia di ragni che lavorano insieme, convinti di essere Peter Parker. Ma nulla sarebbe più bello di vedere comparire il Peter Parker di Marvel’s Spider-Man, videogioco sviluppato da Insomniac Games che tanto ha fatto parlare di sé negli scorsi anni. Come questi eroi possano interagire tra loro, però, lo lasciamo ai bravissimi sceneggiatori del film.

Insomma: da quando abbiamo visto il teaser, non facciamo altro che fantasticare sulla miriade di possibilità offerte da Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ma ora tocca a voi farci sapere che cosa ne pensate! Vi è piaciuto questo primo teaser? Quale versione del personaggio vorreste vedere trasposta sul grande schermo? Sbizzarritevi e scriveteci le vostre idee in un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.