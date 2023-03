Austin Butler: dalle serie Disney per ragazzi all’Oscar per Elvis?

Dallo spin off di Sex and the city al Re del Rock. A trentuno anni, Austin Butler è candidato al premio Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Elvis nell’omonimo film di Baz Luhrmann.

OSCAR: COMPILA E CONDIVIDI I TUOI PRONOSTICI

Ma chi è Austin Butler? Come è arrivato a questo improvviso successo? Ripercorriamo insieme la sua carriera dagli inizi.

Gli esordi

Austin Butler inizia a lavorare nel mondo dell’intrattenimento a tredici anni, ottenendo il suo primo ruolo ricorrente nel 2005 nella serie Ned – Scuola di sopravvivenza di Nickelodeon. Da quel momento, comincia a lavorare in altri prodotti per ragazzi, targati Disney. Recita in Hannah Montana nel 2007 e l’anno seguente ottiene un ruolo da protagonista in Zoey 101.

Oltre a recitare, Butler impara a suonare la chitarra e il pianoforte. La sua passione per la musica si esprime anche nel canto, dote che si rivelerà fondamentale anni dopo…

Nel 2014 la madre di Austin Butler muore di cancro, segnando profondamente l’attore che le era molto legato. Ma la sua carriera non si ferma. Seguono altri ruoli per altri prodotti televisivi. Ottiene una parte da protagonista in The Carrie Diaries e una parte anche in The Shannara Chronicles. Entrambi gli show vengono però cancellati dopo due sole stagioni.

La carriera di Austin Butler va avanti, ma non riesce a fare il salto e l’attore sembra destinato a essere uno dei tanti volti della serialità statunitense.

La svolta

I primi segni di un cambiamento cominciano ad avvertirsi quando, nel 2019, ottiene una piccola parte del film di Tarantino C’era una volta a Hollywood. Nel film, Butler interpreta un immaginario membro della setta di Charles Manson. Una produzione importante che però, anche questa volta, non lo scaglia nell’olimpo di Hollywood. Fino al provino per il nuovo film di Baz Luhrmann…

Racconta Luhrmann di aver ricevuto un giorno il video di un provino di un attore che, indossando un accappatoio, seduto al pianoforte in mare di lacrime, cantava “Unchained melody”. A seguire, il regista ricevette una chiamata da Denzel Washington (con cui Austin Butler aveva lavorato in uno spettacolo a Broadway) che gli disse di non aver mai visto un attore con una così grande etica lavorativa. Luhrmann decise che doveva assolutamente incontrarsi con quel giovane attore. E così Austin Butler venne scelto per interpretare il Re del rock, strappando la parte a grandi nomi quali Harry Styles, Miles Teller e Ansel Elgort.

LEGGI – La recensione

GUARDA – La video recensione

Elvis

Austin Butler non solo presta il corpo per interpretare Elvis, ma anche la voce. Infatti, nella prima parte del film, quando il cantante è ancora giovane, la voce che sentiamo è proprio quella di Butler. L’immedesimazione è totale, tanto che ancora oggi Butler dice di far fatica a “ritrovare la sua voce”. Lo stress e l’impegno sono stati talmente intensi che l’attore racconta anche di essere stato ricoverato d’urgenza giusto il giorno successivo alla fine delle riprese a causa di un virus.

Mesi di prove, studio della voce e dei movimenti di Elvis hanno reso Austin Butler la decisione perfetta. Ma, Luhrmann commenta che c’è anche un altro motivo per cui la sua scelta è ricaduta su Butler. “Elvis era una persona intensamente spirituale”, dice il regista, aggiungendo di trovare questa qualità anche in Austin. “Ha una vita interiore molto profonda e sensibile. È molto bello esteriormente, ma all’interno c’è una grande profondità di pensiero.”

Presentato al Festival di Cannes, Elvis ottiene dodici minuti di applausi. L’interpretazione di Austin Butler riscuote non solo il plauso della critica, ma anche della famiglia stessa del Re del rock. La strada del successo è aperta. Austin Butler vince il premio BAFTA e il Golden Globe come migliore attore protagonista e ottiene una candidatura ai premi Oscar nella stessa categoria.

In attesa di sapere se si aggiudicherà l’Oscar, sappiamo che rivedremo Austin Butler in Dune 2 e che è stato scritturato nel nuovo film di Jeff Nichols con Tom Hardy e Jodie Comer The bikeriders.

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.