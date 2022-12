In occasione dell’arrivo delle sale di Avatar: la via dell’acqua, abbiamo pensato di proporvi una guida dei personaggi e del cast del film, con tutte le informazioni disponibili sui nuovi ingressi e i ritorni dal primo capitolo nel secondo film della saga diretta da James Cameron.

Attenzione: l’articolo non contiene spoiler

Il focus sui personaggi in Avatar 2

Come introduzione, vi riportiamo le parole del produttore Jon Landau, che a CB ha spiegato come in Avatar: la via dell’acqua il focus sui personaggi sia nettamente ampliato rispetto al primo capitolo, con l’introduzione di diversi volti nuovi:

Nel primo film non abbiamo avuto modo di esplorare altri personaggi oltre a Jake e Neytiri. Era una storia d’amore. Era la loro storia. E molte scene erano incentrate su di loro. Abbiamo visto Avatar: La via dell’acqua e i futuri sequel come un modo per far conoscere altri personaggi, ognuno con i propri difetti. Non sono personaggi perfetti. Nessuno di loro è un supereroe. Guardando il film, la famiglia è il tema più universale di tutti, quindi volevamo un tema con cui fosse facilmente identificarsi in tutte le parti del mondo, ma raccontando la storia non solo dal punto di vista dei genitori. Penso che ciò che lo rende interessante è che abbiamo questi adolescenti, questi ragazzi, che entrano in questa storia. Quando li incontriamo, sono insicuri. Non sanno cosa significhi la vita, vivono all’ombra del padre. Una non sa nemmeno chi fosse suo padre. Hanno una relazione e una famiglia mista. Questo, ancora una volta, fa in modo che si ci possa facilmente identificare nel film. Quanti adolescenti oggi stanno lottando per capire dove si trovano nella loro vita e quanti genitori stanno lottando allo stesso modo? Poi incontriamo un clan completamente nuovo, un clan che non assomiglia agli Omaticaya, ma è comunque Na’vi, un clan che non vuole accettare i Sully quando arrivano perché sono diversi. Non hanno corpi come quelli. Qui non avranno alcuno scopo.

La famiglia Sully

Sam Worthington ritorna nei panni di Jake Sully, protagonista del primo film: un marine diventato Na’vi. Accanto a lui, Zoe Saldaña è ancora una volta la guerriera Na’vi Neytiri, ora alle prese con gli obblighi e i doveri verso la sua famiglia e il suo clan. Nel nuovo film, ambientato più di dieci anni dopo il primo capitolo, scopriamo che la coppia ha formato una numerosa famiglia. Ecco i suoi componenti:

Neteyam (Jamie Flatters), il maggiore dei figli di Jake e Neytiri: il “golden boy” che non può sbagliare nulla. Lo’ak (Britain Dalton) è il proverbiale secondo figlio: altrettanto desideroso di ottenere l’approvazione del padre, è nato con un dito in più, cosa che lo rende una sorta di emarginato tra i membri del suo clan. Insieme a loro, Tuktirey (Trinity Bliss): audace, maliziosa e incredibilmente legata alla madre Neytiri, alla nonna Mo’at (CCH Pounder, che riprende il suo ruolo in Avatar) e alla sorella maggiore Kiri.

Spider, nome di battaglia di Miles Socorro (Jack Champion) è invece un bambino nato nella base militare su Pandora che è stato cresciuto nella giungla da Jake e Neytiri, diventando il loro figlio adottivo.

Kiri – Sigourney Weaver

Ma la famiglia Sully non è ancora finita: c’è anche Kiri, la figlia adolescente adottiva interpretata da Sigourney Weaver, a sua volta figlia biologica dell’avatar della dottoressa Grace Augustine, il personaggio interpretato dalla stessa Weaver nel primo film, morto alla fine delle vicende.

James Cameron ha spiegato il motivo per cui ha fatto questa proposta all’attrice: “Come sfida recitativa è bella grossa. C’è un’attrice sessantenne che interpreta un personaggio decenni più giovane di lei. Sig ha pensato sarebbe stato divertentissimo. È semplicemente… diventata più giovane. Ci sembrava anche più giovane, aveva più energia, e non è mai uscita dal personaggio nel periodo in cui abbiamo girato le scene in performance capture. Aveva una luce diversa sul volto, una leggerezza diversa nel modo in cui camminava, uno spirito divertente”.

Renal – Kate Winslet

Tra i nuovi personaggi, l’ingresso più importante è sicuramente Renal, interpretata da Kate Winslet. Tsahik, o Matriarca sciamanica del clan Metkayina, è una guerriera che abita nelle secche dell’oceano di Pandora, descritta come una leader leale e senza paura: seppur incinta, si butta nella guerra per difendere la sua famiglia e la sua casa. Per interpretare il personaggio, Winslet ha imparato a stare in apnea per più di sette minuti e con questo film torna a collaborare con James Cameron a 25 anni di distanza da Titanic, in cui vestiva i panni della co-protagonista Rose.

Renal è sposata con Tonowari (Cliff Curtis) e la coppia ha due figli. Tsireya (Bailey Bass) è un’adolescente i cui legami con la famiglia vengono messi alla prova quando Lo’ak, il figlio di mezzo di Jake e Neytiri, entra nella sua vita. Aonung (Filip Geljo) è invece un grande cacciatore che tratta la famiglia Sully con diffidenza. Nel clan Metkayina è anche presente Rotxo (Duane Evans Jr.), miglior amico di Aonung.

Quaritch – Stephen Lang

Dopo aver interpretato l’antagonista umano di Avatar, morto alla fine del film, Lang torna come ricombinante, o recom, del suo personaggio. Un recom è un avatar autonomo specializzato che contiene i ricordi dell’umano il cui DNA è stato usato per crearlo. Il recom di Quaritch possiede tutte le abilità che aveva come capo della Secops, la forza di sicurezza privata che un tempo difendeva la base di Hell’s Gate, ma ora con l’ulteriore vantaggio di un corpo Na’vi alto due metri.

Da una delle scene mostrate alla D23, sappiamo che nel film Quaritch rapisce alcuni bambini Na’vi, costringendo i componenti della tribù ad una migrazione. Ma non sarà lo stesso personaggio conosciuto nel primo film: “Vedremo parti di lui che non abbiamo visto prima, e la cosa ha senso visto che non vogliamo battere sempre lo stesso terreno“, spiega Lang. “Bisogna andare in posti nuovi e con lui effettivamente lo facciamo“.

Altri personaggi di Avatar 2

Joel David Moore riprende il ruolo di Norm Spellman, uno scienziato rimasto su Pandora che si sente a casa con i suoi compatrioti Na’vi. Jemaine Clement è il dottor Ian Garvin, un biologo marino che lavora per la RDA. Brendan Cowell veste i panni infine del capitano del Sea Dragon, Mick Scoresby, un uomo guidato dall’interesse personale e dall’avidità.

