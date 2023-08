Uscirà il prossimo 17 agosto nelle sale cinematografiche nostrane Blue Beetle, film diretto da Angel Manuel Soto e dedicato allo Scarabeo, supereroe di casa DC Comics.

Il cinecomic è incentrato sulla figura di Jaime Reyes, interpretato da Xolo Maridueña, un neolaureato pieno di aspirazioni alle prese con diversi cambiamenti: in primis, la sua famiglia, che troverà diversa rispetto a come l’aveva lasciata prima di completare gli studi. Ma a trasformarsi sarà soprattutto la sua vita: il giovane, infatti, entrerà in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena – lo scarabeo, appunto – che lo sceglierà come ospite simbiotico e gli conferirà un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili.

Andiamo a scavare un po’ nella storia editoriale della DC Comics per scoprire le origini a fumetti di questo personaggio.

Blue Beetle – Jaime Reyes

JAIME REYES

Jaime ha fatto il suo esordio tra le pagine di un albo a fumetti nel 2006, più precisamente nel quinto numero della miniserie Crisi Infinita. Creato da Keith Giffen, John Rogers e dal disegnatore Cully Hamner, il Nostro è il terzo a portare il nome di battaglia di Scarabeo. Questa iterazione del personaggio è molto vicina a quanto visto nei trailer del film fin qui diffusi: un adolescente dotato di grande intelligenza, timido e riluttante a ricoprire il ruolo di eroe: per puro caso, infatti, un artefatto magico finisce a El Paso e si unisce alla sua spina dorsale mentre sta dormendo.

I suoi poteri, dunque, sono legati all’armatura high-tech che è in grado di generare intorno al corpo. Nel corso degli anni, Jaime ha fatto parte sia dei Giovani Titani, sia della Justice League, riuscendo a ritagliarsi un posto di primo piano nell’universo DC. È evidente come questa caratterizzazione abbia fornito una solida base alla sceneggiatura del film.

Blue Beetle – Dan Garrett

DAN GARRETT

Come dicevamo prima, sono stati tre i personaggi che hanno portato il manto di Blue Beetle; il primo risponde al nome di Dan Garrett e ha fatto il suo esordio nel 1939 sulle pagine di Mystery Men Comics, serie edita dalla Fox Comics. Creato da Charles Nichols Wojtkoski, Dan era un poliziotto alle prime armi che combatteva i criminali grazie a un costume resistente ai proiettili e a una vitamina speciale che gli conferiva super poteri.

Protagonista di una serie a fumetti, di una striscia e di una trasmissione radiofonica, questa versione del personaggio è molto lontana da quello che vedremo nel film della Warner Bros. Come tanti altri eroi della Golden Age del Fumetto, anche Garrett è finito nel dimenticatoio. Negli anni ’50, la Fox ha chiuso i battenti e ceduto i diritti alla Charlton Comics, che ha rilanciato il personaggio.

Blue Beetle – Ted Kord

TED KORD

Sulle pagine di Captain Atom #83 (1966), abbiamo fatto la conoscenza di Ted Kord, archeologo che ha ottenuto poteri mistici da uno scarabeo magico dell’antico Egitto. Questo nuovo supereroe era legato alla sua versione precedente: Ted e Dan, infatti, sono stati impegnati nella risoluzione di un caso incentrato su Jarvis, lo zio di Ted, intenzionato a conquistare la Terra con un esercito di androidi. Durante lo scontro Dan muore lasciando all’archeologo l’onere di indossare il manto di Blue Beetle.

Anche la Charlton non ha avuto molta fortuna e, negli anni ’80, ha ceduto i diritti dei suoi personaggi (tra i quali anche gli eroi ripresi da Alan Moore nella miniserie Watchmen) alla DC Comics: durante l’evento Crisi sulle Terre Infinite, molti supereroi furono introdotti nell’universo narrativo dell’editore di Burbank e tra questi anche Ted.

In casa DC, Kord viene presentato come un industriale, proprietario delle Kord Industries; tra i vari supereroi, ha legato molto con Booster Gold e i due sono stati recentemente protagonisti di una miniserie (uscita nel 2021) scritta da Dan Jurgens, l’architetto delle avventure di Superman degli anni ’90.

Kord è un cognome che ritroviamo anche nella pellicola diretta da Soto: il premio Oscar Susan Sarandon, infatti, interpreta Victoria Kord. Nel trailer, la sentiamo pronunciare una frase, “appartiene a me”, a sottolineare un legame con Ted, precedente proprietario dello scarabeo…

Trovate tutte le informazioni su Blue Beetle nella nostra scheda.

