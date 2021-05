, disponibile attualmente su Prime Video, è, almeno in Italia, uno di quei film che da quando sono arrivati in TV non sono mai più usciti dalla programmazione; era il 1986 quando il film uscì in America, io avevo tre anni e, se è vero che non posso testimoniare sulla sua immediata onnipresenza, posso però confermare che per tutti gli anni Ottanta e Novanta Corto circuito è passato in TV almeno un paio di volte l’anno – e quando non lo faceva per troppo tempo andavo a noleggiarlo alla videoteca sotto casa perché mi piaceva molto.

Piaceva molto a chiunque, in generale, almeno credo: era un film uscito sulla scorta del successo di E.T. e dei due robot di Guerre stellari, con la stessa struttura del film di Spielberg, persino gli stessi antagonisti, e soprattutto aveva come protagonista un robot sparalaser; nessuna persona di sei anni al mondo può resistere al fas...