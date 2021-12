Non importa che crediate in Gesù bambino, Babbo Natale, Santa Lucia, vostro zio con la barba finta e un cuscino sulla pancia oppure più semplicemente nel capitalismo: il Natale è quel periodo nel quale si ricevono regali, e non ci si fa neanche troppe domande a riguardo. E non veniteci a spiegare come mai voi in particolare non partecipate a questa tradizione: statisticamente c’è un 98,04% di probabilità (dati Istat, forse) che anche voi quest’anno riceverete un pacco da scartare, un presente, un cadeau. E quindi, anche se avete quarantadue anni e tirate avanti a caffè e cinismo, per un giorno metterete in un angolo gli occhiali scuri da dietro i quali guardate all’esistenza, per indossare quelli rosso acceso, e un po’ caramellati, del Natale e dei suoi regali.

E delle sue liste di regali! Siamo certi che anche quest’anno, come fate regolarmente ormai da qualche lustro, avete preparato una bella letterina a Babbo Natale, nella quale gli chiedete una PS5, un monopattino elettrico e la pace nel mondo. Ebbene prendete pure quella lista e gettatela nel sicuramente crepitante fuoco del sicuramente acceso caminetto che di solito tenete in garage ma che tirate fuori sotto Natale insieme all’albero, perché ne abbiamo una molto migliore: eccovi i dieci regali che NOI abbiamo chiesto a chi si occupa della distribuzione a livello mondiale. Potete copiarceli, se volete: non ci offendiamo, come chiede la tradizione a Natale siamo più buoni.

Il bastone di tuono di Ash Williams in L’armata delle tenebre

Cos’è: un fucile a doppia canna liscia prodotto dalla Remington Arms Company, calibro .12, il migliore del supermercato dove lavora Ash Williams.

A cosa serve: a sparare. Ai demoni, ai mostri, ai Deadite, persino, se vi dovesse capitare di avere un doppio malvagio, a voi stessi. Oh, e a terrorizzare la popolazione locale se vi dovesse capitare di tornare indietro nel tempo in epoca medievale.

Dove si compra: nel reparto ferramenta.

La GiraTempo di Hermione Granger in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Cos’è: una collana alla quale è appeso un curioso strumento simile a un orologio ma che in realtà serve per viaggiare nel tempo.

A cosa serve: a viaggiare nel tempo, all’indietro (allo stato attuale non si può usare per andare invece nel futuro). C’è chi sfrutta questa possibilità per avere più tempo a disposizione per studiare, ma siamo certi che voi troverete modi più interessanti per usarla.

Dove si compra: bella domanda, in giro troviamo solo repliche non funzionanti. Se scoprite chi ne vende una che va fatecelo sapere nei commenti.

La spada laser di Darth Maul

Cos’è: un pezzo di metallo di forma cilindrica dalle cui estremità fuoriescono due fasci concentrati di plasma che si possono usare per tagliare più o meno qualsiasi cosa. È simile al modello precedente, che però aveva una singola lama ed era quindi più scrausa.

A cosa serve: a tagliare più o meno qualsiasi cosa (utilissima se dovete cucinare per tanta gente per il pranzo di Natale). Se roteata con grazia può diventare uno strumento ginnico ed è perfetta per suggestive coreografie allo stadio.

Dove si compra: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. È possibile che, essendo passato appunto tanto tempo, le scorte siano temporaneamente esaurite: portate pazienza.

La Girosfera di Jurassic World

Cos’è: il miglior mezzo di trasporto mai concepito da mente umana.

A cosa serve: a girare tra i dinosauri a bordo di una palla di vetro supertecnologica. Se questa frase non vi ha fatto gonfiare il cuore fino a esplodere significa che non avete un cuore.

Dove si compra: per ora sono una dotazione esclusiva del Jurassic World. Visto il recente successo dei monopattini elettrici crediamo che stia per arrivare anche il suo momento.

La Pursuit Special di Max Rockatanski

Cos’è: la Pursuit Special, the Last of the V8 Interceptors, la Ford Falcon XB GT moddata come se stesse per finire il mondo, la macchina con più nomi di quanti titoli nobiliari abbia Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. OK, forse Daenerys ne ha di più.

A cosa serve: a sopravvivere alla postapocalisse nucleare, e a farsi ammirare.

Dove si compra: qui.

Il chitarrista diegetico che ci accompagna mentre andiamo in giro sulla Pursuit Special di Max Rockatanski

Cos’è: un chitarrista diegetico che vi segue suonando riffoni nu metal e sbuffando fiamme dalla paletta della chitarra.

A cosa serve: a migliorare la vostra vita, in particolare i viaggi nel deserto con la Pursuit Special

Dove si compra: non lo sappiamo, però se volete potete ascoltare la sua musica.

Qualcosa, qualsiasi cosa, pescata a caso dall’universo Marvel

Cos’è: una tuta a caso di Tony Stark, il costume di Spider-Man, il martello di Thor, lo scudo di Captain America, quello che volete voi, il MCU è un gigantesco luna park ma anche un clamoroso negozio di giocattoli, ed è impossibile che non ce ne sia nessuno che desiderate.

A cosa serve: a diventare un supereroe o una supereroina.

Dove si compra: sospettiamo che sia necessario entrare negli Avengers. Se non ce la fate potete sempre provare a contattare i loro rivali a [email protected]

La Lament Configuration di Hellraiser, per un Natale diverso

Cos’è: volete davvero saperlo?

A cosa serve: volete davvero saperlo?

Dove si compra: vi consigliamo di chiedere a Philip Lemarchand, l’uomo che li ha inventati. OK, è vissuto nel 1700 quindi il contatto potrebbe essere complicato, ma abbiamo fiducia nelle vostre doti di medium.

L’Unico Anello

Cos’è: abbiamo provato a chiederlo a Google e ci ha risposto così:

A cosa serve: per trovarli, domarli, ghermirli e nel buio incatenarli (sottinteso “gli altri diciannove anelli del potere”, per chiarezza).

Dove si compra: non viene prodotto in serie, dovete rivolgervi direttamente al fabbro che ha plasmato questo incredibile pezzo unico e chiedergli se ha voglia di farvene un altro. In alternativa potete provare a recuperare l’originale, ma buona fortuna, c’è mezzo mondo che lo sta cercando.

Il lanciafiamme di MacReady in La cosa

Cos’è: secondo Wikipedia è “un’arma utilizzata per incendiare vaste zone; utilizza miscele combustibili, spesso a base di petrolio o napalm, dato che la benzina, sviluppando molti vapori nella bombola, rischia di farla esplodere ed è più pericolosa per il soldato che sta usando l’arma”.

A cosa serve: fatevelo spiegare da questo arcinoto meme.

Dove si compra: nel reparto ferramenta (v. sopra).