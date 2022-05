Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Patrick Stewart è il Professor Charles Xavier

Avete visto? Il film diè ricco di sorprese tra colpi di scena e cameo, e solo una piccola parte di questi ultimi è stata svelata negli spot dalla stessa Disney a scopo promozionale . Tra volti noti del cinema del grande regista, a personaggi tanto desiderati dai fan, a varianti inaspettate fino a un debutto inaspettato, li elenchiamo tutti nel caso ve ne fosse sfuggito qualcuno (ovviamente non contiamo come cameo Mordo o Billy e Tommy Maximoff, che sono veri e propri personaggi a tutto tondo nel film).

Come rumoreggiato nei mesi e poi confermato prima nel trailer finale e poi in un recente spot, Patrick Stewart è tornato nei panni del Professor X in una versione inedita, quella ripresa paro-paro dalla serie animata del 1992. Nel film, Xavier è un membro degli Illuminati su Terra-838.

John Krasinski è Reed Richards

Tra gli Illuminati, su Terra-838, c’è anche Captain Fantastic che fa il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel: a interpretare Reed Richards c’è nientemeno che John Krasinski, un nome spessissimo citato dai fan quando si parla del casting del film in sviluppo presso i Marvel Studios. Il film sui Fantastici Quattro recentemente ha perso il regista Jon Watts: è possibile che proprio Krasinski torni nei panni di Richard e, nel contempo, diriga la pellicola? È ancora presto per saperlo, non sappiamo infatti se il suo sia un semplice cameo (trattandosi di un universo parallelo) o di un volto che sarà fatto per… restare. Nel caso, i fan vedrebbero bene anche sua moglie Emily Blunt nei panni di Susan Storm…

Lashana Lynch è Captain Marvel

Lashana Lynch torna nei panni di Maria Rambeau: su Terra-838 è Captain Marvel, uno degli Illuminati.

Anson Mount è Black Bolt

Un altro debutto nell’Universo Cinematografico Marvel è quello di Anson Mount nei panni di Blackagar Boltagon, detto Black Bolt, leader degli Inumani e uno degli Illuminati su Terra-838. L’attore aveva già interpretato il supereroe nella famigerata serie Inhumans, andata in onda sulla ABC per una sola stagione.

Hayley Atwell è Captain Carter

Su Terra-838, tra gli Illuminati, troviamo anche Peggy Carter come Captain Carter, interpretata ancora una volta da Hayley Atwell. Avevamo incontrato questa incarnazione del personaggio nella serie animata What If…?, e ora la vediamo in carne e ossa (anche se verosimilmente è una variante, non è lo stesso universo).

Ross Marquand è Ultron

Sempre su Terra-838 vediamo le Sentinelle Ultron, a guardia della base degli Illuminati. Quando Mordo tiene prigionieri Doctor Strange e America Chavez, li fa sorvegliare da queste sentinelle che hanno la voce di Ross Marquand. L’attore ha interpretato Teschio Rosso in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha dato la voce a Ultron in What if…? e in altri progetti Marvel. Ovviamente questo cameo è smorzato in italiano, visto il doppiaggio.

Michael Waldron è il testimone di nozze di Charlie

All’inizio del film assistiamo al matrimonio tra Christine Palmer (Rachel McAdams) e Charlie (Ako Mitchell). Il testimone di quest’ultimo è Michael Waldron, lo sceneggiatore del film oltre che della serie tv Loki.

Charlize Theron è Clea

Charlize Theron è il nome più sorprendente nel cast di Doctor Strange nel multiverso della follia, e dire che compare nella prima scena nei titoli di coda, proprio come è successo con Harry Styles in Eternals. L’attrice premio Oscar interpreta Clea, sovrana della Dimensione Oscura, e nei fumetti ha avuto un forte legame con Doctor Strange. Curiosamente, nel 2020 Charlize Theron negava categoricamente di essere mai stata contattata dai Marvel Studios: è possibile che questo cameo sia nato dopo, certo è che non si tratta di una comparsata ma di un vero e proprio debutto nell’UCM.

Bruce Campbell è Pizza Poppa

A lungo si è parlato di un cameo di Bruce Campbell nel film: l’attore feticcio, e grande amico, di Sam Raimi non poteva non comparire in Doctor Strange nel multiverso della follia. Il suo è un vero e proprio cameo, a cui però è dedicata anche la seconda scena nei titoli di coda. Si tratta di Pizza Poppa, un venditore di polpette di pizza su Terra-838 che si “scontra” malauguratamente con America Chavez e Strange. Quest’ultimo lo condanna a prendersi a pugni per tre settimane quando chiede di essere pagato per la polpetta di pizza presa da America…

Rintrah il minotauro

I fan dei fumetti avranno riconosciuto Rintrah, un minotauro che nel film vediamo difendere Kamar-Taj insieme ai suoi colleghi stregoni. Nasce nella Dimensione R’Vaal, i cui abitanti hanno l’aspetto dei Minotauri della mitologia greca. Ora che ha fatto il suo debutto non è da escludere che faccia la sua comparsa in futuro in qualche altro progetto Marvel o in un possibile Doctor Strange 3.

