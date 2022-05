Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come sappiamo, sono due le scene nei titoli di coda di: una subito dopo i titoli animati, e una proprio alla fine dei credits. Oggi entriamo nel dettaglio di queste sequenze, ma attenzione: l’articolo, come segnalato in testa, contiene

La prima è una vera e propria scena, si ricollega direttamente al finale della pellicola di Sam Raimi e introduce un personaggio inedito. La seconda scena, invece, è un siparietto che si ricollega a un momento molto divertente che avviene a metà della storia.

Charlize Theron è Clea nella prima scena dei titoli di coda

Nell’ultima inquadratura di Doctor Strange nel multiverso della follia vediamo apparire sulla fronte di Stephen Strange un terzo occhio, proprio come quello dello Strange divenuto “malvagio” dopo aver ceduto all’influenza del Darkhold. Ciò potrebbe significare che anche Strange “616” (quello del nostro universo) è stato corrotto dal Darkhold nonostante i suoi tentativi.

Ebbene, nella prima scena nei titoli di coda vediamo Strange 616 che viene avvicinato, improvvisamente, da un personaggio totalmente inedito interpretato da Charlize Theron. La donna si rivolge a lui: “Doctor Strange?” E questi risponde: “Posso aiutarla?” La donna replica: “Lei ha causato un’incursione e dobbiamo rimediare”, e insieme si spostano in quella che sembra essere un’altra dimensione. Nei titoli di coda che seguono, vediamo che il personaggio di Charlize Theron si chiama Clea. I fan della Marvel sanno che Clea è la nipote di Dormammu, lo stregone sovrano della Dimensione Oscura.

Bruce Campbell è Pizza Poppa nella seconda scena dei titoli di coda

La seconda scena, alla fine dei titoli di coda, è particolarmente divertente ma è brevissima. Verso la metà del film, infatti, Doctor Strange e America Chavez si ritrovano su Terra 838, dove incontrano un baracchino di “Pizza Poppa”, polpette pizza che America Chavez prende senza pagare. Ne nasce un diverbio con il venditore, Strange fa un incantesimo per il quale l’uomo, interpretato da Bruce Campbell, si prende a pugni da solo. L’incantesimo potrebbe durare “fino a tre settimane”, a detta di Strange. Nella scena dopo i titoli di coda vediamo il malcapitato smettere finalmente di picchiarsi. A quel punto guarda in macchina ed esclama: “È finito!” Il riferimento chiaramente non è solo all’incantesimo, ma anche al film. Curiosamente, c’è un’altra scena in Doctor Strange nel multiverso della follia in cui un personaggio (Wanda) guarda in macchina. È assai raro che questo capiti in un film perché l’effetto, molto emotivo, è quello di sfondare la “quarta parete”.

