Non poteva che partire dal cuore stesso della sua arte Steven Spielberg per realizzare The Fabelmans, film autobiografico e insieme magnifica esaltazione del suo amore per il cinema – tutto quanto, in tutti i suoi aspetti, sia storici che tecnici che finemente intellettuali. Forse Spielberg è il regista più popolare di sempre, ma è anche sicuramente uno dei più visceralmente legati all’idea di cinema come meraviglia infantile (non a caso si parla di “Spielberg Face” quando un personaggio guarda a bocca aperta un fuori campo che non vediamo). Per questo motivo The Fabelmans è un film che racconta di segreti e menzogne, attraverso tre diverse bugie (quelle del cinema), per narrare una storia personale che per forza di cose prende qua e là dalla vita reale per dare un senso più profondo sia a un’intera esistenza che ad una leggendaria carriera.

Non c’è bisogno di andare a pescare nei manuali per sapere che il cinema è una bugia. Nato come spettacolo de...