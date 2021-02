Forrest Gump – $329,694,499 Il re leone – $312,855,561 True Lies – $146,282,411 Santa Clause – $144,833,357 I Flintstones – $130,531,208 Scemo e più scemo – $127,175,374 Sotto il segno del pericolo – $122,187,717 Speed – $121,248,145 The Mask – $119,938,730 Pulp Fiction – $107,928,762

Tom Hanks diventa ufficialmente leggenda, azzeccando non solo il film che vince al botteghino ma anche quello che gli fa vincere il secondo Oscar consecutivo come Miglior Attore (su sei totali per il film). Per la seconda volta dopo Roger Rabbit, Robert Zemeckis si fa attirare dalle potenzialità tecnologiche di una storia – a questo turno è la possibilità di inserire in modo convincente Tom Hanks in veri vecchi filmati storici, tipo fargli stringere ...