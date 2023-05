Il mese scorso, durante un’intervista con Vanity Fair, Alan Menken aveva parlato dei testi delle canzoni di La Sirenetta, il nuovo film Disney da oggi nelle sale, spiegando che erano stati apportati alcuni cambiamenti.

Il compositore aveva spiegato che alcune canzoni erano state in parte modificate per assecondare la sensibilità moderna.

“Abbiamo cambiato alcuni testi di ‘Baciala’ perché la gente è diventata più sensibile all’idea che [il principe Eric] possa, in qualche modo, baciare Ariel con la forza” ha spiegato Menken.

“Abbiamo chiesto a Lin-Manuel di apportare dei piccoli cambiamenti al testo originale di Baciala perché è importante ricordare che la cultura e la sensibilità sono cambiate negli ultimi 34 anni” ha commentato il regista.

In “Baciala”, quindi, sono state fatte delle piccole modifiche per sottolineare il consenso di Ariel.

Il film in realtà toglie ogni riferimento al fatto che Ariel sia in qualche modo costretta a baciare il principe: ad esempio è stato rimosso il contratto firmato con Ursula (un espediente visto come troppo coercitivo) ed è stato aggiunto un incantesimo di memoria, in modo che il bacio del vero amore sia a tutti gli effetti spontaneo.

Non sorprende, allora, se nella sequenza ci sia un momento in cui Ariel si mostra esitante a baciare Eric: non ricorda il patto e quindi non si sente obbligata a farlo.

A dispetto di quanto si potesse pensare, soltanto un piccolo passaggio di “Baciala” è stato cambiato. L’invito di Sebastian rivolto a Eric a baciarla perché “non servono parole” è infatti diventato l’esatto opposto, con il granchio che suggerisce al principe di “chiederglielo”.

Nel pezzo originale trovavamo quanto segue:

Possible she wants you too (Forse tu le piaci) There is one way to ask her (Ma lei non sa come dirlo) It don’t take a word (Ma non servono) Not a single word (Le parole sai) Go on and kiss the girl (Allora baciala)

Nel testo aggiornato, invece, leggiamo:

Go on and kiss the girl (allora baciala)

Then the time is tonight (quel momento è stasera)

If the time is right (se il momento è giusto)

Use your words and ask her (usa le parole e chiediglielo)

Curiosamente, l’adattamento italiano ha completamente ignorato la nuova strofa, ma ne ha rivisitato una precedente per sottolineare la reciprocità del desiderio del bacio.

Il passaggio originale:

è infatti diventato:

Come noto, sono state apportate anche delle modifiche a “La canzone di Ursula” (Poor Unfortunate Soul), come spiegato da Menken: “Siamo intervenuti sulle parti di testo che potrebbero dare l’impressione che le ragazzine non debbano parlare quando non spetta loro, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per costringerla a rinunciare alla sua voce“.

Completamente rimossa, quindi, la parte in cui Ursula fa riferimento all’idea che “agli uomini le chiacchiere non vanno” e che si “innamorano di colei che sa tacere“.

The men up there don’t like a lot of blabber

They think a girl who gossips is a bore!

Yet on land it’s much prefered for ladies not to say a word

And after all dear, what is idle babble for?

Come on, they’re not all that impressed with conversation

True gentlemen avoid it when they can

But they dote and swoon and fawn

On a lady who’s withdrawn

It’s she who holds her tongue who get’s a man