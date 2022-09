Marvel’s Spider-Man Beyond Amazing – The Exhibition

Ci è voluto qualche tempo alle menti dietro al Comic-Con di San Diego perché l’idea di un Museo dedicato a questo evento diventasse una realtà, oggi visitabile presso il Balboa Park (l’immenso polmone verde a 10minuti dal centro di San Diego). I lavori per trasformare l’immobile nella struttura che ha aperto le porte al pubblico di recente sono cominciati nel 2017 con l’intenzione di celebrare il Comic-Con non solo per i 4 giorni di luglio in cui si tiene, ma per tutto l’anno, offrendo ai visitatori uno spazio in cui immergersi nella cultura pop e soprattutto ammirare le tante mostre che il Museo intende ospitare nel tempo, una delle quali – che abbiamo visitato per voi ed è stata inaugurata il 1° luglio di quest’anno – è proprio la straordinaria Spider-Man: Beyond Amazing – The Exhibition.

Sin da quando è apparso per la prima volta nelle pagine del numero 15 di Amazing Fantasy nel 1962 fino ai giorni nostri, Spider-Man, l’iconica creazione di Stan Lee e Steve Ditk,o è riuscito a diventare il beniamino del pubblico, nel suo ruolo di un eroe umile, dalla risposta pronta tanto quanto le sue ragnatele, pronto a rappresentare tanto un eroe di quartiere quanto di compiere grandi sacrifici ed azioni eroiche.

A sessant’anni dalla sua apparizione Marvel Entertainment, Semmel Exhibitions e il Comic-Con Museum hanno unito le forze per ideare una mostra che percorresse, in uno spazio di quasi 700 metri quadrati, la storia di Spider-Man sin dalle sue origini, arricchita da tavole dei tanti artisti che hanno contribuito alla costruzione del mito e memorabilia delle molte produzioni cinematografiche che lo hanno visto protagonista con le interpretazioni di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Alcuni dei pezzi più pregiati della Mostra sono le tavole originali di mostri sacri come John Romita Sr., Gil Kane, Mark Bagley e Steve Ditko stesso che segnano momenti iconici del fumetto, come le prime apparizioni di alcuni dei suoi protagonisti, con dettagliate spiegazioni che accompagnano il visitatore nel processo creativo delle menti che hanno contribuito a creare questo mitico personaggio.

Spider-Man: Beyond Amazing – The Exhibition non poteva dimenticare naturalmente l’animazione, il cinema e le tante pellicole del supereroe della Marvel. Tra i pezzi più interessanti è possibile ammirare i costumi utilizzati sullo schermo sia da Andrew Garfield che Tom Holland, il primo prototipo di quello di Amazing Spider-Man (visibile nel negozio) e quello fai-da-te di Spider-Man: Homecoming.

I curatori della mostra sono Patrick A. Reed, giornalista newyorkese e storico della cultura pop, già curatore di mostre come Marvel: Universe of Super Heroes e Eight Decades Of Archie, e Ben Saunders, professore di Inglese all’Università dell’Oregon presso la quale ha fondato la prima laurea breve in Comics e Cartoon, autore del libro Do The Gods Wear Capes?: Spirituality, Fantasy, and Superheroes e co-curatore di una dozzina di mostre sull’arte dei fumetti, compresa Aliens, Monsters, and Madmen: The Art of EC Comics, la più ricca mostra di fumetti accreditata mai ospitata da un museo.

Oltre al materiale di grande pregio in mostra, Spider-Man: Beyond Amazing – The Exhibition si avvale di una tecnologia di ultima generazione per rendere l’esperienza dei visitatori più dinamica, interattiva e soprattutto immersiva.

Spider-Man: Beyond Amazing – The Exhibition, che celebra i sessant’anni del supereroe, inaugurata il 1° luglio del 2022 e presentata ufficialmente al San Diego Comic-Con il 20, rimarrà aperta al pubblico fino a gennaio del 2023.