Moulin Rouge! è su Star di Disney+

Ora che sono passati vent’anni dall’uscita di Moulin Rouge! possiamo riguardarlo con il senno di poi e ammetterlo candidamente: non eravamo pronti.

Non lo era chi ha odiato il terzo film di quel genio illuminato di Baz Luhrmann, definendolo eccessivo, pacchiano, di cattivo gusto, banale, vuoto, e si sbagliava di grosso. Ma forse non lo era neanche chi l’ha adorato fin dal primo fotogramma e non poteva sapere che tante delle follie che riempiono le oltre due ore di questa tragedia greca ma anche francese e un po’ indiana sarebbero diventate con gli anni parte del linguaggio di un’intera generazione. Si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che non lo sapesse neanche Baz Luhrmann, o che per lo meno non avesse del tutto idea di quanto le sue intuizioni composte di pasticci di cultura pop sarebbero state poi riassorbite dalla cultura pop stessa e trasformate in tropes, ma nell’accezione più nobile del termine. Ma provate ad andare a leggere cosa scrive il reg...