Oscar 2023, miglior film: pro e contro dei candidati

Un viaggio negli Oscar 2023 attraverso i candidati a miglior film. Quello che ci raccontano della stagione appena trascorsa, come si posizionano rispetto ai concorrenti e come sono effettivamente. Di settimana in settimana analizzeremo i dieci titoli che concorreranno al premio più importante della stagione cinematografica.

I premi Oscar sono la consacrazione dell’annata cinematografica, una grande festa catalizzatrice di attenzione mediatica, una passerella per le star e anche uno specchio molto chiaro di quelli che sono i movimenti politici, le sensibilità che dominano l’industria dell’intrattenimento. Vogliamo osservare così le dieci opere selezionate secondo un criterio un po’ diverso dal solito. Ci mettiamo nei panni dei giurati dell’Academy e cerchiamo di scavare nei ragionamenti che potrebbero influenzare il loro voto facendoci delle domande.

Non interessa scommettere su un vincitore, è più interessante invece provare a capire perché proprio quei film siano stati nominati, come si collocano uno rispetto all’altro, cosa ha colpito il pubblico e la critica. Quali di questi resteranno nella storia del cinema anche dopo la cerimonia?

Ci sarà modo anche di parlare della forma, con un approccio sempre molto concreto interpretando sia che cosa ne pensano coloro che andranno a votare che l’opinione che ne potrebbe avere il pubblico, spesso spiazzato oppure particolarmente affezionato agli outsider. Non facciamo ipotesi sugli Oscar 2023, li studiamo insieme nei pro, nei contro, e nel lascito che ci aspetteremo.

Il viaggio inizia ora ma ci accompagnerà fino agli Academy Award. Qui sotto aggiorneremo la lista con le nostre analisi dei film man mano che le pubblicheremo.

Top Gun: Maverick è il film di Tom Cruise. Totalmente Tom Cruise. Insieme a lui hanno reso il film il fenomeno dell’anno l’abile regia di Joseph Kosinski e la lungimiranza produttiva del “veterano” Jerry Bruckheimer. La candidatura del film è un riconoscimento meritatissimo ai tre.

È molto facile parlare bene di Maverick. Il film è trascinante, si guarda con una facilità d’altri tempi. Le riprese aeree sono tra le più dinamiche e immersive mai viste al cinema. Per contenere un titanismo visivo del genere servono schermi enormi. Quello che si prova a vederlo al cinema è un qualcosa che coinvolge fisicamente tutti i sensi. Sì, sembra di sentire anche l’odore delle cabine di pilotaggio. Amatissimo dal pubblico e dalla critica Top Gun: Maverick è stato una festa per il cinema. Comparsa toccante di Val Kilmer, veramente ben equilibrata.

È però questa sua vocazione nazional popolare a rappresentare il suo limite maggiore. La storia è ridotta all’osso, e non è un problema di per sé, ma i buchi sono riempiti da delle assurdità. Fa molto ridere quanto la missione venga ripetuta fino allo stremo a dei soldati che si sono addestrati per mesi, anche a poche ore dall’inizio! La posta in gioco sarebbe poi un gravissimo disastro geopolitico, è veramente difficile sentirlo. I cattivi cattivissimi non hanno volto, per poter dare a cuor leggero la scena agli americani buoni che li ammazzano senza rimorsi. Un cuore classico, a volte troppo classico. La nomination a miglior film agli Oscar 2023 è da interpretarsi come un segno di ammirazione e un invito a farne più di film così… che piacciono e fanno un sacco di soldi.

Leggi tutto lo speciale – Top Gun: Maverick è un outsider agli Oscar 2023 ed è un premio a due carriere

I pro de Gli spiriti dell’isola sono esattamente quelli che potrebbero infastidire parte del pubblico. Un film senza risposte e con tantissime domande. Una scrittura sopraffina che conduce gradualmente dalla comicità dell’assurdo a un dramma grottesco asfissiante. Attori in stato di grazia: Brendan Gleeson e Colin Farrell certamente, non si dimentichi però Barry Keoghan. Il paesaggio diventa un contrappunto comico, gli spazi e le icone servono alle gag. A conti fatti però si ride ben poco. È un Martin McDonagh, what else?

I contro de Gli spiriti dell’isola. Fatto sulla forma dei film che possono battersi bene agli Oscar, è un po’ troppo consapevole di quello che è e mostra senza timore la sua costruzione narrativa. È sempre un po’ più in alto dello spettatore e lo guarda verso il basso senza facilitargli la vita. Se non attacca i primi 10 minuti si rischia così di restare fuori da un treno che non dà più ulteriori agganci. Vive di domande, ed è forse per questo che sembra che negli ultimi minuti manchi qualcosa di più, un guizzo costruito a lungo che non giunge. Quando si allontana dai due protagonisti poi brilla un po’ di meno, pur restando uno dei titoli più forti in gara e indubbiamente uno dei favoriti per premi importanti. Se succedesse, non sarebbe comunque immeritato.

Leggi tutto lo speciale – Gli spiriti dell’isola è un candidato agli Oscar che si racconta come divertente, ma è il più angosciante

