«Il sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura» diceva la buonanima tentacolare di H.P. Lovecraft. E anche il più soggettivo, aggiungiamo noi: “Non mi ha fatto paura” è una di quelle affermazioni incontestabili che rischiano però di far nascere discussioni e rovinare amicizie. “Ma come non ti ha fatto paura il film X? A me ha terrorizzato!”: non c’è nulla di più difficile di indicare un film horror a una persona che chiede “mi consigli qualcosa che faccia paura?”.

Articolo in collaborazione con Sky“E allora perché siete qui a parlare di horror” vi potreste chiedere a questo punto, e giustamente. Vedetela così: è vero che c’è sempre quella persona che rimane impassibile davanti al film di paura più spaventoso della storia, e per contrasto quella che si nasconde sotto la sedia mentre il resto della sala si spacca dalle risate. Ma ci sono horror che si sono guadagnati sul campo, dopo anni a terrorizzare il 99% del loro pubblico, il diritto a considerarsi oggettivamente spaventosi, o sconvolgenti, o rivoluzionari. Ne abbiamo selezionati quindici che potete trovare su Sky, Netflix, Disney+ o Prime Video di Amazon, per organizzare una maratona o direttamente un festival domestico.

Freaks (Prime)

Quando uscì Freaks venne salutato come il film più spaventoso di sempre perché popolato da persone non conformi che impressionarono e turbarono il morigerato pubblico degli anni Trenta. Oggi la cosa veramente spaventosa di Freaks è pensare quanto poco sia stato capito: voleva raccontare storie normali di persone considerate non normali, nel tentativo di normalizzarle e celebrarle, e invece venne percepito come una galleria degli orrori, un film di exploitation sulle disabilità. Resta comunque un film rivoluzionario, una pietra miliare e una visione indispensabile.

L’alba dei morti viventi

Ne abbiamo già parlato qui, e qui trovate anche una discussione sul remake firmato Zack Snyder. Abbiamo poco da aggiungere: è il film che, forse ancora di più del suo predecessore La notte dei morti viventi, ha definito la figura dello zombi al cinema, le regole d’ingaggio, la grammatica di un intero genere.

Alien

A proposito di film che hanno ridefinito qualcosa: non c’era mai stato prima di Alien un horror fantascientifico così spaventoso e costruito sulla tensione e sulla presenza invisibile di una minaccia indefinibile e costante. E in pochissimi, neanche i suoi stessi sequel, sono riusciti a replicarne la formula con questa precisione, creatività e capacità di tenere incollata la gente alla sedia come tanti Space Jockey.

Duel

Non siamo grandi amanti di formule tipo “il film più sottovalutato di X”, ma Duel è il film più sottovalutato di Steven Spielberg, un horror basato su un’idea semplicissima (c’è un tizio in macchina e un camion che lo insegue e lo vuole fare fuori), uno sviluppo altrettanto lineare e abbastanza tensione da illuminare l’intera Las Vegas per un mese.

L’esorcista

Quando ne abbiamo scritto qui abbiamo affermato senza tema di smentita che L’esorcista fa ancora una paura tremenda. Lo confermiamo: gli anni e i chilometri non l’hanno depotenziato di un grammo, anche se ora come allora la vostra capacità di immergervi nelle vicende di Regan e farsi paralizzare dal terrore è direttamente collegata all’effetto che religione e spiritualità hanno su di voi.

Lo squalo

Torna Spielberg, il che potrebbe sembrare curioso: in una lista di horror irrinunciabili ce ne sono ben due di un regista che è diventato famoso soprattutto per altro, e che si associa alternativamente al cinema d’avventura per ragazzi o al grande cinema d’autore. Però Lo squalo è in streaming, e come si fa a far finta di nulla? C’è gente che ancora oggi ha paura a fare il bagno in mare perché ha visto questo film; e il fatto che alla macchina da presa ci sia Spielberg garantisce che il film non invecchierà mai, perché è costruito su un vedo-non-vedo che maschera eventuali difetti dovuti all’età.

Suspiria (Netflix, Prime)

Il miglior film di Dario Argento? Bella domanda, c’è chi dice che bisogna invece guardare altrove, verso Profondo rosso, ma non c’è dubbio che Suspiria sia il suo film più estremo, sperimentale, una macchina infernale che per generare paura usa tanto la violenza quanto la pura confusione e l’impatto visivo da trip psichedelico. In streaming trovate anche il remake firmato Luca Guadagnino: guardatelo e fatevi un’opinione, perché non è una pigra operazione commerciale ma un’interessante rilettura di un’opera fondamentale.

Hellraiser

Horror e sesso sono sempre stati strettamente collegati, e Hellraiser è il film che più di tutti ha portato nel mainstream questa unione. Non è solo un film spaventoso e popolato di creature da incubo, ma è anche una costante provocazione, talmente estrema che Clive Barker fu costretto a tagliare il suo primo montaggio per non beccarsi il temutissimo X rating.

Poltergeist

Film per ragazzi oppure angosciantissimo horror soprannaturale con echi di Ai confini della realtà e del racconto di Richard Matheson Bambina smarrita?

Sì.

Scream

Lo slasher che per primo mise a nudo i meccanismi e i trope dello slasher per prenderli in giro e depotenziarli è anche, contemporaneamente, un ottimo slasher tutt’altro che depotenziato, con un paio di sequenze di tensione di altissimo livello e un finale che ancora oggi lascia il segno. Ne avevamo parlato qui.

L’alba dei morti dementi

L’alba dei morti dementi (chiediamo scusa, è il titolo italiano) non è necessariamente un horror che fa paura, anche se è abbastanza ripieno di violenza e di scene piene di zombi da risultare non adatto ai più piccoli. È però la dimostrazione che l’horror può coesistere con altri generi (in questo caso la rom-com) senza per questo perdere d’impatto, e che non bisogna per forza virare sul meta- per fare un horror originale nel terzo millennio.

Quella casa nel bosco

Quella casa nel bosco invece punta eccome sul meta-, ma invece di fare come Scream che sfondava spesso e volentieri la quarta parete opta invece per un meta-, diciamo così, diegetico: c’è uno slasher con i mostri, ma c’è anche un secondo strato narrativo che ha a che fare con il modo in cui gli slasher nascono, crescono e ammazzano. Dire di più significa spoilerare un film che merita di essere visto senza alcun pregiudizio o conoscenza pregressa. Ne abbiamo parlato qui.

The Host

Avrete notato che finora abbiamo puntato solo su horror occidentali: l’horror orientale, che sia coreano, cinese, giapponese, taiwanese, è per molti motivi un mondo a parte, difficile da assimilare alla controparte hollywoodiana, e soprattutto è un mondo a cui è ancora complicato accedere grazie allo streaming. Facciamo un’eccezione con The Host, sia perché è il monster movie definitivo per questo millennio, che sta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento come Godzilla stava alla minaccia atomica, sia perché magari quando pensate a Bong Jon-hoo pensate solo a Parasite, e non è giusto.

The Invitation

Questo l’abbiamo inserito non solo in quanto grande film horror-mumblecore-“non succede nulla finché non esplode tutto negli ultimi dieci minuti”, ma anche in quanto rappresentante dell’intero sottogenere. Se avete sempre sognato che Il grande freddo fosse un horror invece di un drammone sullo scorrere del tempo, avete appena trovato la risposta a tutte le vostre domande.

The Witch

L’horror più bello del decennio appena passato? Se lo chiedete a noi, sì. Qui c’è la nostra recensione, a cui segue il consiglio di recuperare anche l’unico altro (per ora) film di Robert Eggers, The Lighthouse. E buone aragoste!

Freaks, L’alba dei morti viventi, Lo Squalo, Hellraiser, Poltergeist, Suspiria, The Invitation, L’alba dei morti dementi sono disponibili su Prime Video di Amazon, Alien su Star su Disney+, Duel e Scream su Sky, L’esorcista, Suspiria, Quella casa nel bosco, The Host e The Witch su Netflix.