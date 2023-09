Il senso della vita uscì in Italia in 28 settembre 1983

Cosa volete che vi diciamo su Il senso della vita che non sia già stato detto altrove nel corso degli ultimi quarant’anni, quanti cioè ne sono trascorsi dall’uscita del film a episodi più bello della storia dei film a episodi? Potremmo discutere per ore su quale sia il miglior lungometraggio dei Monty Python, ma ci sentiamo di schierarci fin da subito dalla parte di chi indicherà proprio Il senso della vita. Il gruppetto ridarello di sudditi della allora Regina ha costruito la sua fama su sketch di breve o brevissima durata, fulminanti, che ti stordiscono e quando ancora ti stai riprendendo rincarano la dose; e Il senso della vita sfrutta questa loro capacità di sintesi per mettere in scena una tragicommedia cosmica che, come le migliori tragicommedie cosmiche, fa ridere, sì, ma fa anche pensare.

Potremmo parlare per ore della bellezza di Il senso della vita, di Mr. Creosote e della mousse di salmone, della feroce satira religiosa e dell’invece curiosamente delicato episodio dedicato all’educazione sessuale (parecchi anni prima dell’uscita di quella famosa serie di Netflix). Ma come detto non saremmo i primi, e poi i Monty Python approverebbero? O sarebbero invece filosoficamente contrari al solito pezzo di elogi che cita tutti i momenti migliori del film trattenendo a malapena le risate? No! Non ci piegheremo a questa facile soluzione, e in omaggio proprio ai Monty Python e al loro amore per il nonsense abbiamo deciso di celebrare il 40esimo compleanno di Il senso della vita dicendovi 40 cose che non c’entrano nulla con il film. Buon divertimento!

Esistono gli incendi zombi. Avvengono di solito in ambienti di torbiera e sono causati da braci ardenti che riposano per tutto l’inverno sotto la neve e si risvegliano in primavera.

Un tornado di fuoco, o vortice di fuoco, può essere chiamato anche “diavolo di fuoco” o, in inglese, FIRENADO.

Uno Slinky completamente srotolato è lungo circa 25 metri.

I maschi hanno il singhiozzo più spesso delle femmine.

Noah Hathaway, l’Atreyu della Storia infinita, ha interpretato anche il personaggio di “Harry Potter” nel film Troll, che parla di un ragazzino undicenne che scopre l’esistenza di un mondo fatato e pieno di magia parallelo al suo

Noah Hathaway, l’Atreyu della Storia infinita, non è imparentato con Anne Hathaway, come dimostra il fatto che lui è californiano e lei newyorkese.

Stando a una statistica calcolata sulla popolazione svizzera, la nostra probabilità di morire il giorno del nostro compleanno è superiore del 13,8% rispetto a quella di morire in un qualsiasi altro giorno dell’anno.

Per colpa degli accenti, non esiste alcuna parola italiana che faccia rima con “fegato”. Se solo si pronunciasse “fegàto”!

Il colore che vedete quando aprite gli occhi in una stanza completamente buia si chiama Eigengrau.

Il numero “10” è composto di due cifre, a differenza dei numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anche tutti i numeri successivi al 10 e fino al 99 sono composti di due cifre: si chiama “matematica”. È stato di recente provato scientificamente che il tonno è il sapore preferito in assoluto dai gatti.

Ogni anno, in media, 5 persone nel mondo vengono uccise da uno squalo. Nello stesso periodo, le mucche fanno 22 vittime.

Abbiamo scoperto Plutone nel 1930. Da allora, l’ex nono pianeta del sistema solare deve ancora completare una singola orbita intorno al Sole: lo farà nel 2178.

La pelle dell’orso polare è nera, e i suoi peli sono privi di pigmenti bianchi: il colore dell’animale è dovuto al fatto che i peli stessi sono strutture vuote che riflettono l’intero spettro della luce solare.

In estate, le renne hanno gli occhi gialli. In inverno diventano blu, per aiutarle a vederci meglio durante la lunga notte polare.

La persona più vecchia del mondo è spagnola e si chiama Maria Branyas. Ha 116 anni e ve ne abbiamo parlato qui.

La persona più giovane del mondo è invece appena nata. Oh no! Il suo record è stato appena infranto da un’altra persona appena nata.

Scott Speedman ha 48 anni, il che non lo rende né la persona più vecchia del mondo né la più giovane, ma solo una persona.

Il luogo geografico con il nome più lungo del mondo è una collina in Nuova Zelanda che si chiama Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukaka­piki­maunga­horo­nuku­pokai­whenua­ki­tana­tahu.

Il luogo geografico abitato con il nome più lungo del mondo è il paese di Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, in Galles. Il luogo geografico con il nome più corto del mondo è uno a scelta tra A, in Giappone, Á, in Islanda, Ά, in Argentina, D, negli Stati Uniti, E, in Giappone, E, in Scozia, e… be’, qui c’è la lista completa.

I cigni reali che nuotano nel Tamigi sono di proprietà della famiglia reale inglese dal XIII secolo.

I cigni immaginari, invece, possono appartenere a chi decidete voi.

La paura irrazionale della barba si chiama pogonofobia.

La paura della paura si chiama fobofobia.

Giovanni Paolo II era un membro onorario degli Harlem Globetrotters.

Il tempo trascorso tra la comparsa sulla Terra dello stegosauro e quella del tirannosauro è superiore a quello trascorso tra i tirannosauri e gli umani.

Questo dato NON supporta la teoria di Al Bano secondo la quale umani e dinosauri hanno convissuto.

Psyco è il primo film hollywoodiano della storia nel quale si vede una persona tirare l’acqua.

L’Alaska è l’unico Stato americano il cui nome si scrive usando una sola riga di lettere sulla tastiera. 31 è un numero colombiano ed è anche un superprimo.

32 invece no.

Il 33 è il numero di maglia di Scottie Pippen, ritirato dai Chicago Bulls nel 2005.

In Australia ci sono 43 milioni di canguri solo nelle aree antropizzate. In Italia ci sono 59 milioni di persone. Se i canguri decidessero di invadere l’Italia, ognuno di noi dovrebbe combattere contro 1,38 canguri.

Un canguro grigio orientale può raggiungere e in certi casi superare i due metri d’altezza, e il suo morso produce una pressione di oltre 900 PSI, poco meno di quella di un grizzly (1160 PSI).

Il pitone reticolato è lungo in media 6 metri e può arrivare a superare i 7.

Una FIAT Panda del 2023 è lunga 3,7 metri.

Stando a una serie di romanzi degli anni Sessanta, il nome completo di Barbie è Barbara Millicent Roberts, e la sua città natale è Willows, in Wisconsin.

Non esiste alcuna città di nome Willows in Wisconsin.

Guardate Il senso della vita!!!

Classifiche consigliate