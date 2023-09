I mercen4ri – Expendables è al cinema dal 21 settembre

Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger. Bruce Willis. Jason Statham. Jet Li. Terry Crews. E ora: Tony Jaa. Iko Uwais. Persino Megan Fox. Si fanno spesso battute sui cast ultra-popolati dei film di Nolan o di Wes Anderson, ma la saga dei Mercenari (che ora giunge al quarto capitolo con I mercen4ri, e vi sfidiamo a leggere questo titolo italiano senza provare vergogna) non ha nulla da invidiare ai succitati, e anzi si potrebbe obiettare che il motivo principale per cui ha ancora così tanto successo dopo 13 anni è questo gusto per l’accumulo di volti noti e che non vedevamo l’ora di vedere nella stessa scena a crivellare di colpi dei generici cattivi.

Ogni nuovo capitolo degli Expendables è una festa, e in questo I mercen4ri non fa eccezione: anzi, finalmente regala (si spera! Vi sapremo dire dopo la visione…) un po’ di giusto spazio a fenomeni delle arti marziali come Tony Jaa e Iko Uwais che sono arrivati a Hollywood e sono rimasti (soprattutto il secondo) confinati a ruoli secondari e nei quali non hanno mai potuto far davvero vedere chi sono. Non sappiamo se il film di Scott Waugh correggerà questo clamoroso errore strategico, ma sappiamo che la sua uscita ci ha fatto venire voglia di sognare: chi altri potrebbe invitare il signor Sylvester Gardenzio Stallone per i prossimi capitoli? Quali sono i volti e i corpi che meriterebbero di venire coinvolti nei futuri massacri? Ecco i nostri dieci suggerimenti.

Danny Trejo

Il nome più scontato, eppure non l’abbiamo ancora visto! Lui stesso ha raccontato in passato di essere stato contattato per il primo film e poi abbandonato post-seduzione proprio al momento di annunciare il cast. E ci è pure rimasto male! È arrivato il momento di rimediare a questo torto.

Frank Grillo

Nei panni del giovane del gruppo, ovviamente: in fondo non ha ancora sessant’anni, e ha passato gli ultimi dieci a costruirsi un nome e una fama come affidabile e stoico eroe action o, in alternativa, antieroe con una morale ambigua e un’etica sfuggente.

Liam Neeson

Lui ha già fatto il salto anagrafico nella categoria degli anziani di menare, ma non ha ancora abbracciato fino in fondo il lato più assurdo e caciarone di questa svolta: i suoi thriller sono sempre violenti, sì, ma seriosissimi e cupi – la cosa più “divertente” che abbia mai girato in questo senso rimane il primo Taken. È il momento della locura, Liam.

Sigourney Weaver

Immaginate se in un prossimo ipotetico Expendables, intitolato I mercen4ri +1, decidessero di cominciare a coinvolgere le leggende dell’action al femminile. Per ora abbiamo avuto una ex wrestler (Ronda Rousey) e ora Megan Fox, e crediamo che i tempi siano maturi per far imbracciare un’altra volta il lanciafiamme a Sigourney Weaver.

Pam Grier

Se l’ha fatto per Tarantino in Jackie Brown, perché non può farlo anche per Stallone in I mercen4ri 5 – Sempre più Expendable?

Werner Herzog

Per lui pensiamo più che altro a un ruolo da villain, simile magari a quello che aveva nel primo Jack Reacher con Tom Cruise. O da saggio mentore che commenta tutte le azioni dei protagonisti direttamente nelle loro orecchie (e quindi nelle nostre, trasformando il film in un documentario alla Herzog). Ma se dovesse chiedere di imbracciare un fucile e far saltare qualche testa non gli diremmo di no.

David Lynch

Perché no? In fondo il suo ruolo da attore più famoso è quello di un agente dell’FBI. Cosa ci vuole a trasformarlo nel saggio mentore (a meno che non lo faccia Herzog) che fornisce la missione ai nostri eroi e li assiste passo dopo passo? Se dovesse invece decidere di sparare (perché vuole imitare Herzog), è già scritta la scena in cui fa una strage con il suo AK-47 e poi si sistema il ciuffo con aria di superiorità.

I veterani di Battleship

Maria Branyas

È spagnola, ha 116 anni ed è la persona più anziana del pianeta almeno tra quelle la cui età è verificabile con fonti ufficiali. È nata a San Francisco ma è tornata a vivere nella natia Spagna quando aveva otto anni. Ha suonato il piano fino ai 108 anni. Siamo sicuri che è perfettamente in grado di maneggiare un lanciarazzi di scena.

Ötzi

In motion capture, ovviamente: dentro “la mummia” c’è Andy Serkis.

