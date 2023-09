La recensione di I mercen4ri – Expendables, il quarto film della serie I mercenari, in uscita in sala il 21 settembre

È strano a dirsi, ma forse questo quarto film della serie di I mercenari è quello che più vorrebbe somigliare al classico action anni ‘80 che ha fondato la parte più grande della fama e della notorietà di Sylvester Stallone. Nonostante la serie nascesse proprio per quello, per rimettere in pista i grandi vecchi del cinema d’azione, tutti insieme, una sorta di vendicatori senza superpoteri, squadrone di eroi del cinema d’azione duro di una volta, lo stesso i primi due film avevano una patina di modernità, erano più calati nel proprio tempo di quanto non affermassero i personaggi e sicuramente più di questo quarto (e parzialmente del terzo), che invece suona totalmente superato, sia nella scrittura, che poi nella regia e alla fine inevitabilmente nelle interpretazioni.

Questa volta c’è Scott Waugh in cima al progetto, regista che non aveva per niente impressionato ...