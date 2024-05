Adattata dall’omonimo romanzo di Tom Wolfe del 1998 da David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers) Un uomo vero non è una serie facile da definire, poiché appare un prodotto spezzato a metà tra satira anti Trump (fatta di affaristi senza scrupoli che misurano, figurativamente e non, il proprio valore sulla lunghezza del proprio pene) ed una denuncia sociale, in uno strano risultato finale poco coeso, ma non per questo spiacevole da guardare.

La storia di Charlie Croker in Un uomo vero

Jeff Daniels nel ruolo di Charlie Croker nell’episodio 1×03 di Un Uomo Vero. Cr. © 2024

Da un lato del ring abbiamo Charlie Croker (magnificamente interpretato da Jeff Daniels), ex stella del football universitario e magnate del settore immobiliare, una prominente figura politica nella città di Atlanta che vive nell’illusione di essere un grande uomo d&...