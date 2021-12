Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha delle scene post-credits? Come per tutti i film dei Marvel Studios, sì. L’approccio, questa volta, è stato un po’ diverso, ed è volto a stringere ancora di più il legame tra il franchise della Sony e l’Universo Cinematografico Marvel, anche se con tutte le accortezze del caso.

È bene rimanere incollati davanti al grande schermo fino alla fine. Il film termina con una splendida sequenza di titoli di coda animati, che si concludono con una prima scena.

ATTENZIONE: DA ADESSO SONO PRESENTI SPOILER

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA SPIEGAZIONE DELLA PRIMA SCENA NEI TITOLI DI CODA

La scena in questione si ricollega direttamente alla scena nei titoli di coda di Venom: la furia di Carnage, nella quale Eddie Brock si ritrovava nel mondo dello Spider-Man di Tom Holland (qui tutti i dettagli). Ora ritroviamo Eddie Brock (Tom Hardy) seduto a un bar, mentre parla con Venom del luogo in cui si trovano, davanti a un barman (Cristo Fernández, Ted Lasso) semplicemente sbigottito e convinto che Brock sia ubriaco:

Brock: “Ok, credo di aver capito, stai dicendo che in questo posto ci sono tantissime super persone?” Venom: “Te lo sto ripetendo da ore” Brock: “Va bene, dimmelo di nuovo, scusa sono un idiota. C’era un miliardario che aveva un’armatura di latta e poteva volare, giusto? Ok. E c’era un uomo verde molto arrabbiato…” Barman: “Hulk!” Venom: “E dicevi che protettore letale era un nome di merda?!” Brock: “Sì! Ora, parlami di nuovo di quell’alieno viola che ama le gemme… Perché sai una cosa amico? Gli alieni non amano le gemme…” Venom: “Eddie…” Brock: “Non amano le gemme, sai cos’amano gli alieni? Mangiare cervelli, perché questo fanno! Va bene?” Barman: “Señor, lui ha fatto sparire la mia famiglia per cinque anni.” Brock: “Per cinque anni? Sono tanti… Insomma, forse dovrei andare a New York e parlare con questo Spider-Man…” Venom: “Eddie, siamo sbronzi, facciamo il bagno nudi…” Barman: “Señor, deve pagare il conto…”

A questo punto, però, Eddie e Venom vengono rispediti indietro nel loro mondo… Non prima che una “goccia” del simbionte cada sul bancone. La scena si conclude con la goccia che inizia a spostarsi…

È chiaro che la presenza di una goccia del Simbionte può voler dire soltanto una cosa: la Sony e i Marvel Studios preparano la strada per l’ingresso dell’iconico personaggio nell’UCM, pur mantenendosi liberi dalla possibilità di legarlo a Eddie Brock. Ne risentiremo parlare, insomma, ma nei tempi e nelle modalità che sceglieranno i Marvel Studios.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA SPIEGAZIONE DELLA SECONDA SCENA NEI TITOLI DI CODA

La seconda scena nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, in realtà, non è una scena ma un vero e proprio trailer: il primo trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film di Sam Raimi che prosegue direttamente la storyline di No Way Home ma si ricollega anche con Wandavision, come vediamo nello stesso trailer, in cui compare Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Giusto un paio di giorni fa il presidente del Marketing della Disney aveva commentato le voci riguardanti la presenza di questo trailer, cercando di smentirle, ma la realtà è che quest’informazione era nota ormai da qualche tempo.

Il trailer arriverà verosimilmente online nei prossimi giorni, in attesa dell’uscita del film fissata per il 6 maggio 2022, ma possiamo anticipare alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto, è confermato che per qualche motivo il Multiverso sfugge al controllo di Strange, che si rivolge a un’isolata Wanda Maximoff chiedendole il suo aiuto. La donna pensa che Strange voglia punirla per quanto accaduto a Westview, ma la realtà è che lui ha bisogno di scoprire di più sulla natura del Multiverso, nel quale Wanda si era tuffata alla ricerca dei suoi figli.

Nel trailer vediamo poi molte scene del film, tra cui una versione oscura di Doctor Strange (un riferimento alla serie animata What If…?, Strange Supremo), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), un terrificante mostro pieno di tentacoli (probabilmente Gargantos o Shuma-Gorath), un’occhiata a Christine Palmer (Rachel McAdams) vestita da sposa, e persino una brevissima occhiata al debutto di America Chavez (Xochitl Gomez) nell’UCM. Nei fumetti, il suo personaggio è in grado di aprire passaggi nella realtà viaggiando nel multiverso.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Trovate BadTaste anche su Twitch!

Leggi anche:

Cosa ne pesate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!