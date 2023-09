È disponibile nei cinema italiani Tartarughe Ninja – Caos mutante, film d’animazione firmato da Jeff Rowe, forte del successo de I Mitchell contro le macchine. La pellicola ha ottenuto un buon successo, merito soprattutto della sua bizzarra componente artistica. Da un punto di vista estetico, infatti, Caos mutante strizza l’occhio a Spider-Man: Into the Spider-Verse, aggiungendoci una mano di sporco in stile Brooklyn degli anni Ottanta. Il risultato? Un’opera perfetta per i fan delle TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles), che da tempo non vedevano un omaggio tanto sentito alle quattro tartarughe tratte dai fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird.

Sulla scia del successo di questa pellicola scritta e voluta da Seth Rogen, abbiamo quindi ripescato dalla nostra memoria i cinque videogiochi più importanti legati alle Tartarughe Ninja. Se avete amato Caos mutante e volete quindi sondare il mercato videoludico alla ricerca di titoli dedicati alle TMNT, speriamo di esservi utili con questo articolo. Ovviamente non siamo riusciti a inserire ogni opera tratta dai personaggi dei fumetti. Nel caso manchino dei giochi che voi ritenete siano fondamentali, vi invitiamo quindi a lasciarci un commento qui sotto o, se preferite, nella chat del nostro canale Twitch.

Siete pronti? Cowabunga!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

Com’è giusto che sia, partiamo dalle basi. Teenage Mutant Hero Turtles (pubblicato in Nordamerica come Teenage Mutant Ninja Turtles) è un platform pubblicato nel 1989 su NES. Si tratta del primo gioco dedicato alle Tartarughe Ninja, sviluppato in seguito allo straordinario successo del cartone animato trasmesso nel 1987. Nonostante si tratti di un titolo con diversi anni sul groppone, erano molti i pregi dell’opera sviluppata da Konami. Ogni tartaruga, infatti, aveva una propria barra della vita e armi/abilità uniche, mentre i livelli presentavano situazioni differenti, come intere sezioni ambientate sott’acqua. Stiamo parlando, insomma, di una vera chicca, che ottenne il successo meritato. Successo che le permise di approdare anche su Amiga, Amstrad, Atari, Commodore 64, PC, MSX e Spectrum nel 1990.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II: THE ARCADE GAME

Noto inizialmente come Teenage Mutant Hero Turtles e modificato poi nella sua versione NES con Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game per evitare di utilizzare un nome già esistente, il secondo titolo della nostra lista è senza dubbio uno dei più importanti. Stiamo parlando, infatti, di un picchiaduro a scorrimento dedicato alle Tartarughe Ninja sviluppato da Konami che permetteva al pubblico di affrontare l’intera avventura anche in due o in quattro giocatori. Un gioiello che divenne famoso nel 1989 grazie alla sua versione Arcade e che raggiunse la piattaforma Nintendo dell’epoca solo l’anno dopo. Questa nuova edizione, però, vantava interessanti aggiunte. No, non ci stiamo riferendo alla pubblicità occulta di Pizza Hut (comunque presente), bensì a due nuovi livelli con altrettante boss fight inedite.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: TURTLES IN TIME

È innegabile: le Tartarughe Ninja funzionano benissimo se trasposte in picchiaduro a scorrimento. Un risultato evidenziato anche dal successo videoludico delle numerose iterazioni delle TMNT successive ai titoli citati negli scorsi paragrafi. È però con Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time che la serie fa il salto di qualità. Stiamo parlando di un’opera che affina tutte le meccaniche viste in precedenza, ma le implementa in un comparto tecnico strepitoso. Nuove animazioni, nuove sprite e una grande varietà di setting, a partire dalla preistoria sino ad arrivare a città del futuro. Per coloro che volessero recuperare questa perla (e tutte quelle citate sinora), lo scorso anno Konami ha pubblicato Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, che raccoglie ben 13 giochi dedicati alle Tartarughe Ninja.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MELEE

Facciamo un balzo in avanti di qualche anno, arrivando così al 2005. Su PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC approda Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee, un picchiaduro sviluppato da Konami che, però, si stacca da quanto visto nei paragrafi precedenti. Stiamo parlando di un titolo all’interno del quale sino a quattro giocatori possono darsi battaglia, scegliendo tra ben 22 personaggi presenti nel roster.

La varietà nel cast e le quattro modalità di gioco hanno reso questo titolo un’opera degna di essere ricordata. Un’opera che omaggia le Tartarughe Ninja non solo nel gameplay, ma anche nella miriade di contenuti sbloccatili attraverso i gettoni ottenibili vincendo partite su partite.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SHREDDER’S REVENGE

Arriviamo quindi alla vera chicca degli ultimi anni: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Nel corso del tempo ci sono stati altri tentativi di adattare al mercato videoludico il franchise delle Tartarughe Ninja, ottenendo però risultati altalenanti. Ecco che i ragazzi di Tribute Games hanno quindi deciso di tornare alle origini. Di tornare a quei picchiaduro a scorrimento orizzontale che hanno reso celebri le TMNT nel mondo dei videogiochi. Shredder’s Revenge vanta un comparto grafico sensazionale, ispirato proprio al cartone animato del 1987. Un’ispirazione che coinvolge anche il cast vocale scelto, dato che le voci originali delle tartarughe fanno qui il loro ritorno. Il tutto, inoltre, è accompagnato da una soundtrack memorabile, all’interno della quale spicca il contributo di Mike Patton (voce dei Faith No More). Un titolo nostalgico, ma allo stesso tempo moderno in tutto e per tutto, compreso nel comparto multiplayer, mai così divertente e appagante.

