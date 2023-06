Finalmente ci siamo! Esce oggi nelle sale cinematografiche The Flash, primo film interamente dedicato al Velocista Scarlatto. In attesa di scoprire cosa ci aspetta nel futuro prossimo sotto la guida di James Gunn, Andy Muschietti ci regala una pellicola che si cimenta con un compito a dir poco arduo: sdoganare al pubblico del DC Extended Universe il Multiverso. Come già accaduto sulle pagine dei fumetti della DC Comics, anche sul grande schermo spetta a Flash introdurre questo concetto: nella storia scritta da Gardner Fox per i disegni di Carmine Infantino, Barry Allen incontrava il suo idolo Jay Garrick (personaggio creato dallo stesso Fox insieme a Harry Lambert nel 1940) dopo aver abbattuto la barriera che divideva i rispettivi mondi. Da quel momento, abbiamo conosciuto altre Terre, spesso abbiamo assistito a Crisi (gli eventi dell’editore di Burbank in cui l’esistenza del Multiverso veniva messo a rischio da minacce di ogni sorta), e in alcuni casi ci siamo appassionati alle peripezie delle diverse interazioni dei nostri personaggi preferiti.

In The Flash, vedremo in azione Barry (interpretato ancora da Ezra Miller) e una versione di sé di un’altra realtà. Suo malgrado, l’incontro è reso possibile dallo stesso eroe: nel tentativo di impedire la morte della madre viaggiando indietro nel tempo, il Nostro si ritrova in un mondo diverso dal suo, in cui non esistono i metaumani. L’invasione kryptoniana guidata dal Generale Zod (Michael Shannon) spinge Barry ad assemblare un team d’emergenza per fronteggiare la minaccia.

Nel corso dei decenni, abbiamo visto susseguirsi diversi personaggi legati alla Forza della Velocità e, in molti casi, fare squadra o, addirittura, scontrarsi, generando non pochi problemi al resto della comunità supereroistica DC. Ripercorriamo, dunque, le tappe principali della storia dei Velocisti Scarlatti, presentando i Flash più amati (e non solo) dei fumetti!

Jay Garrick

Jay è stato il primo Flash della storia della DC Comics. Sin dagli esordi, ha combattuto il crimine sia in solitaria, sia nelle fila della Justice Society. Le gesta di questo personaggio proveniente dalla Golden Age del Fumetto hanno ispirato un giovane Barry Allen (grande lettore di fumetti), spingendolo a divenire il nuovo Flash. Nel corso degli anni, è stato prima inserito nel principale universo DC (a seguito degli eventi narrati in Crisi sulle Terre Infinite) e poi è tornato in un’altra versione, più giovane e spericolata, fra gli eroi di Terra-2 dopo Flashpoint e il reboot de I Nuovi 52.

Barry Allen

La creazione di Barry Allen ha segnato la Silver Age del Fumetto (quella in cui è poi nata la Marvel per intenderci) e rappresenta per la DC l’esordio del suo secondo Flash. È considerato uno degli eroi più nobili in assoluto tanto da sacrificare la propria vita pur di salvare il Multiverso (come visto in Crisi sulle Terre Infinite). Barry è tornato a essere il Velocista Scarlatto ufficiale nel rilancio I Nuovi 52. In precedenza, aveva creato la nuova timeline della DC Comics nella miniserie Flashpoint, salvando ancora una volta la realtà.

Wally West

Dopo la morte di Barry, è toccato a Wally West raccoglierne il manto. Il terzo Flash della storia DC aveva già indossato i panni di Kid Flash dei Giovani Titani. Con il ritorno in vita del suo mentore (durante il rilancio I Nuovi 52), Wally viene tratteggiato come un giovane ribelle ancora alla ricerca di se stesso, di etnia latino/afro-americana, ma dal brillante futuro. Peccato che nella recete saga a fumetti Eroi in crisi, lo ritroviamo in una veste decisamente anomala.

Kid Flash

Conosciuto inizialmente con il nome di battaglia di Impulso, Bart Allen è stato introdotto nell’universo DC come il nipote di Barry Allen proveniente dal futuro. Era stato inviato nel passato per essere addestrato da Wally West, di cui prende il ruolo dopo la di lui morte, diventando così il quarto Flash della DC.

Anti-Flash

Con questo nome viene identificato Eobard Thawne, un uomo proveniente dal futuro che ha viaggiato indietro nel tempo per incontrare il suo eroe, ovvero Barry Allen. È lui l’Anti-Flash originale (nel corso delle varie iniziative editoriali, troviamo anche altre due versioni del personaggio) ed è lui a essere sconfitto da Wally West quando attacca Central City nei panni di Flash. Soprattutto, è lui l’assassino della madre di Barry, evento da cui parte la miniserie Flashpoint.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

