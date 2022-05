The Gray Man: la trama e il cast

Con un cast d’eccezione e un imponente budget, The Gray Man si prepara a essere uno dei titoli di punta della stagione. Negli scorsi giorni, grazie a Entertainment Weekly, sono arrivate le prime foto ufficiali: cogliamo allora l’occasione per fare il punto su tutto quello che sappiamo sul film diretto da Joe e Anthony Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) in arrivo su Netflix.

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, arrivato in Italia con il titolo Tre giorni per un delitto, che è stato adattato dalla coppia di registi insieme ai loro storici collaboratori Christopher Markus and Stephen McFeely (Avengers: Endgame). Ecco cosa recita la sinossi ufficiale:

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry alias Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy, Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Il ricco cast vede in prima fila Chris Evans (Lloyd Hansen), Ryan Gosling (Court Gentry), Ana de Armas (Dani Miranda) e Regé-Jean Page, star di Bridgerton, nel ruolo di un ufficiale della CIA che preferisce stare nell’ombra. Accanto a loro, Billy Bob Thorton, Jessica Henwick, Alfre Woodard e Robert Kazinsky.

The Gray Man: le dichiarazioni dei registi

Cosa ha spinto i due registi ad adattare il romanzo? Spiega Anthony:

Siamo grandi fan del genere spionistico, e siamo sempre alla ricerca di modi per stravolgerlo, potenziarloo spingerlo verso nuovi lidi più originali. C’è una grande idea al centro del libro, dove non si tratta solo di essere una spia, ma di esserne la versione più estrema, per la quale devi nascondere la tua identità e anche te stesso.



Il film dunque metterà una di fronte all’altra due grandi star come Chris Evans e Ryan Gosling. Una sfida non facile, come rivela Joe:

È difficile trovare qualcuno al livello di Chris Evans che si cali nei panni di un cattivo. È il motivo per cui tradizionalmente non si fa un film con Ryan Gosling contro Chris Evans. Ma Evans è a una svolta della sua carriera in cui per lui [interpretare il cattivo] è più divertente che interpretare un eroe, quindi siamo in grado di avere due grandi stelle del cinema che si affrontano l’una contro l’altra. Sono personaggi molto complicati con piani contrastanti, ed è una lotta all’ultimo sangue.

Con un budget stimato di circa 200 milioni di dollari, The Gray Man è uno dei progetti più costosi e ambiziosi mai realizzati da Netflix. Inevitabile allora non pensare che il film sarà solo il primo di una serie, aspetto sul quale i Russo non vogliono però mettere le mani avanti:

Una cosa che abbiamo imparato alla Marvel, di cui Kevin Feige è molto consapevole e fa molto bene, è che bisogna concentrarsi sul film a cui stai lavorando e fare in modo che sia il migliore possibile. Poi ci si può preoccupare di come espanderlo.

The Gray Man: la data di uscita

Il film arriverà in anteprima nei cinema statunitensi il prossimo 15 luglio, per poi approdare in tutto il mondo sulla piattaforma streaming il 22 luglio.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: EW