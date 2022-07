Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Se Thor: Love and Thunder ha un finale decisamente autoconclusivo, in realtà c’è una scena nei titoli di coda che lascia presagire a una nuova avventura per il supereroe interpretato da Chris Hemsworth. Non a caso, il film di Taika Waititi termina con un’emblematica dichiarazione: “Thor tornerà”. Ma lo farà in Thor 5 o in un altro film dell’Universo Cinematografico Marvel?

Ancora non abbiamo una risposta precisa, anche se Chris Hemsworth ha più volte dichiarato che è pronto a interpretare il Dio del Tuono ancora e ancora, finché i fan lo vorranno:

Sono stato fortunato ad avere registi, cast e sceneggiatori diversi per dare ai film sempre nuova linfa. Finché i fan, la Marvel e il pubblico non diranno: “Va bene, basta”, allora continuerò a girarli.

La trama di Thor: Love and Thunder ha chiuso sicuramente un ciclo narrativo (quello legato a Jane Foster), ma ha introdotto nuovi personaggi e possibili storyline.

Thor 5 si farà?

Ma ovviamente prima di tutto è necessario che i Marvel Studios diano il via libera al film. Su questo fronte, come detto, non è tanto questione di se ma di quando. Guardando agli incassi del primo weekend, il film ha debuttato con 143 milioni di dollari negli Stati Uniti (un deciso incremento rispetto ai 122 di Thor: Ragnarok) e oltre 300 milioni in tutto il mondo. Ovviamente sarà importante anche monitorare la tenuta nelle prossime settimane (soprattutto dopo il punteggio CinemaScore registrato), ma possiamo già dire che si tratta dell’ennesimo successo commerciale dei Marvel Studios. Soprattutto se si pensa che si tratta del quarto episodio di quello che è a tutti gli effetti il franchise “interno” più lungo dell’UCM – chi l’avrebbe detto nel 2011, quando il personaggio fece il suo debutto con il blockbuster di Kenneth Branagh.

LEGGI – La spiegazione delle scene nei titoli di coda

Thor 5: la possibile trama e chi potrebbe tornare

Thor 5 sarà un’altra “classica avventura da Thor”? Ancora non possiamo saperlo, ma la prima scena nei titoli di coda di Thor: Love and Thunder lascia intuire che coinvolgerà Ercole, pronto a vendicare suo padre Zeus (Russell Crowe). Il personaggio è interpretato da Brett Goldstein (Roy Kent in Ted Lasso), proprio come affermavano i rumour prima e i leak poi. I fan desideravano da anni vedere sul grande schermo l’iconico personaggio Marvel, apparso per la prima volta nel primo numero di Journey Into Mystery Annual del 1965. Negli anni, lui e Thor sono stati sia acerrimi nemici (Asgard e l’Olimpo sono finite in guerra) sia grandi amici, e nei fumetti Ercole arriva a diventare un Vendicatore.

Nel film potremmo anche rivedere la piccola figlia/nipote adottiva di Thor, figlia risuscitata di Gorr, nata grazie a Eternità alla fine del film. La ragazzina, interpretata da India Rose Hemsworth (figlia di Chris ed Elsa Pataky), è dotata di poteri e da come finisce Thor: Love and Thunder sembra pronta ad affiancare il Dio del Tuono nelle sue avventure.

È difficile invece che torni Jane Foster (Natalie Portman). Sebbene la seconda scena nei titoli di coda lasci aperta la porta a un eventuale ritorno dal Valhalla, l’arco narrativo di Jane sembra veramente concluso alla fine di Thor: Love and Thunder.

Chi pensiamo tornerà è Re Valkyrie (Tessa Thompson), assieme a Korg (Taika Waititi) ed eventualmente Lady Sif (Jaime Alexander). E, perché no, il figlio di Heimdall, Axl Heimdallson (Kieron L. Dyer).

Thor 5: quando potrebbe uscire

I Marvel Studios hanno già annunciato i film in arrivo al cinema nella Fase 4 fino alla fine del 2023. Inoltre hanno annunciato di essere al lavoro su film come I Fantastici Quattro (attualmente in cerca di un regista), Blade, Captain America 4 con Anthony Mackie, oltre a Spider-Man 4 insieme alla Sony/Columbia Pictures.

Tra Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder sono passati cinque anni e per il momento è più facile pensare che Chris Hemsworth ricompaia in qualche altro progetto Marvel prima di tornare in un film tutto suo. Anche il regista Taika Waititi ha il calendario molto impegnato: sta scrivendo un nuovo film di Star Wars che dovrebbe dirigere (le riprese potrebbero partire già all’inizio del 2023), ed è molto impegnato anche come attore e produttore tra cinema e serie tv. Sempre che sia Waititi a dirigere Thor 5, nel caso si dedicasse completamente al film di Star Wars è difficile che il film Marvel possa uscire prima del 2025 o del 2026.

Qualcosa di più dovremmo scoprirlo al Comic-Con di San Diego, sabato 23 luglio (in Italia saranno le 2 del mattino di domenica), quando si terrà il panel dei Marvel Studio nell’iconica Sala H. Anche se, a nostro avviso, è più facile che su progetti in là nel tempo come Thor 5 le vere notizie potrebbero uscire il 10 settembre, alle 19 ora italiana, quando si terrà lo showcase dei Marvel Studios alla D23 Expo.

Questo è tutto quello che sappiamo su un eventuale Thor 5. In attesa di nuovi aggiornamenti, potete seguire tutte le novità su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda.