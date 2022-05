Thor: Love & Thunder: chi altri può sollevare il Mjolnir oltre al Dio del Tuono?

Sono passati pochi giorni dal trailer di Thor: Love & Thunder. Un trailer che, tra alti e bassi, ha dimostrato ancora una volta la propensione di Taika Waititi a portare in scena momenti visivamente impressionanti e battute fanciullesche. Un connubio senza dubbio particolare, che, esattamente come in Thor: Ragnarok, potrebbe non piacere a tutti.

Nei pochi minuti di durata del video sono però molti i momenti che hanno attirato la nostra attenzione. Alcuni di essi comprendono Gorr (Christian Bale), mentre altri il rapporto tra Thor Odinson e Jane Foster. Proprio Jane, a quanto pare, sarà degna di impugnare Mjolnir, martello del Tonante “tornato in vita” dopo la distruzione da parte di Hela.

Ma quali sono gli altri personaggi ad aver impugnato la magica arma fatta di Uru? E perché tra loro è presente anche Wonder Woman? Beh, non dovete far altro che continuare a leggere per scoprirlo!

BETA RAY BILL

Tra i primi eroi ad aver sollevato il martello di Thor troviamo senz’ombra di dubbio Beta Ray Bill, il korbinita creato da Walt Simonson. In The Mighty Thor #337 (datato 1983), Bill si scontra con il figlio di Odino, sconfiggendolo e lasciandolo nelle spoglie mortali di Donald Blake. Una volta preso il bastone del medico, l’alieno scopre che sconfiggere Thor lo ha reso degno di impugnare Mjolnir. Dopo aver chiarito il proprio conflitto con il Tonante, Bill restituisce il martello, ma Odino decide di ricompensare il guerriero con Stormbreaker, un’altra arma dallo sconfinato potere.

CONAN IL BARBARO

Lo stesso anno, Marvel pubblica il trentanovesimo numero di What If?, dove si ipotizza una grande lotta tra Thor e il Conan creato da Robert E. Howard. In questo episodio vediamo i due combattenti affrontare Thoth-Amon, avversario del barbaro. Al termine della lotta, un Thor morente decide di consegnare Mjolnir a Conan, dando così inizio a una nuova leggenda. Un “What If” davvero interessante, che purtroppo non ha mai avuto un seguito e che difficilmente lo avrà in futuro. È di pochi giorni fa la notizia che vede i diritti di Conan abbandonare i lidi della Casa delle Idee. Quale sarà ora il destino del personaggio è quindi ancora tutto da scoprire.

THUNDERSTRIKE

Dopo aver abbandonato le succitate spoglie mortali di Donald Blake, Thor si fuse con un uomo di nome Eric Masterson. Il tutto avvenne dopo l’attacco di Mongoose al cantiere edile dove lavorava Eric, durante il quale l’uomo rischiò di perdere la vita. Questo fece incontrare il figlio di Odino con l’operaio e, dopo alcune epiche avventure, i due si ritrovarono a combattere ancora fianco a fianco. In seguito all’ennesimo colpo mortale subito da Eric, Thor chiese al Padre di tutti gli dei di potersi legare al mortale per salvargli la vita. Odino accettò e questo permise all’uomo di sollevare Mjolnir. Esattamente come con Beta Ray Bill, successivamente venne forgiata una nuova arma per Masterson: un martello di nome Thunderstrike.

CAPTAIN AMERICA

Lo abbiamo visto tutti in Avengers: Endgame. Captain America è senza dubbio degno di sollevare il martello di Thor! Questo è vero anche nei fumetti, dove vediamo Steve Rogers alzare la magica arma nel 1988 in The Mighty Thor #390, ma soprattutto in Fear Itself e in Secret Empire, due grandi eventi degli ultimi anni. Molto interessante soprattutto in quest’ultimo caso, dove a sollevare il martello fu uno Steve malvagio, lasciando tutti a bocca aperta. Si scoprì poi che il risultato si doveva a Madame Hydra (Elisa Sinclair), che modificò la “formula magica” di Mjolnir per permettere a Evil Cap di riuscire nell’impresa. Inutile dire che, pochi numeri dopo, il male venne sconfitto da uno Steve Rogers buono, che sbaragliò l’avversario proprio grazie all’utilizzo del possente martello.

WONDER WOMAN E SUPERMAN

Sì, avete letto bene. In Marvel VS DC del 1996, Wonder Woman riuscì a sollevare senza problemi Mjolnir, ma decise poi di abbandonarlo quando si presentò l’occasione di scontrarsi con Tempesta. Dopotutto Diana è sempre stata per uno scontro leale, senza alcun vantaggio proveniente dalla armi dei suoi avversari. In JLA/Avengers del 2003, invece, Superman guidò la carica dei Vendicatori e della Justice League contro il mostruoso Krona. Durante questa enorme battaglia, Supes combatté armato di Mjolnir e dello scudo di Captain America. Che cosa si può volere di più? Piccola nota a piè di pagina: al termine dello scontro, si scoprì che Odino aveva limitato l’incantesimo attorno al martello magico, permettendo a Superman di utilizzarlo in battaglia.

UN MARTELLO PER DOMARLI TUTTI

Al di là dei personaggi dei quali avete appena letto le storie, ci sono anche altri eroi Marvel ad aver compiuto “l’ardua impresa”. Inutile citare la magnifica Jane Foster, che divenne Thor proprio nella recente saga scritta da Jason Aaron. Troviamo poi l’Hulk Rosso, Throg (il Thor rana), Moon Knight, Venom, Loki, Silver Surfer e il padre di Odino, Bor. Il tutto senza dimenticare Magneto nell’Universo Ultimate, Visione nel MCU e la miriade di altri combattenti in Thors, miniserie del 2015 ambientata durante Secret Wars che vide la fondazione di un corpo di polizia noto come Thor Corps.

Insomma: sono molti gli eroi ad aver sollevato il martello del Tonante. Così tanti da rendere l’evento, almeno nei fumetti, nettamente meno coinvolgente che in passato. Detto questo, nel Marvel Cinematic Universe questa possibilità ha ancora il suo grande fascino, che non vediamo l’ora di esplorare in Thor: Love & Thunder.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda.

