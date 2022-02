Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uncharted: la spiegazione della prima scena nei titoli di coda

L’ambizione diè, ovviamente, quella di lanciare un franchise cinematografico di successo tanto quanto quello videoludico, e così non stupisce che il film proponga non una ma ben due scene nei titoli di coda, in preparazione a quello che senza dubbio è l’auspicabile sequel del primo blockbuster prodotto da PlayStation Productions. La prima scena è posizionata prima dei titoli animati, mentre la seconda appena dopo. Quest’ultima introduce addirittura un possibile nuovo antagonista.

La prima scena segue direttamente la conclusione del film ed è ambientata nella cella di una prigione nella quale vediamo una misteriosa figura. Si tratta di Sam Drake (il volto non è illuminato quindi non sappiamo se anche la versione adulta di Sam sarà interpretata da Rudy Pankow, cosa comunque improbabile), fratello di Nate (Tom Holland): nel film, Sully (Mark Wahlberg) aveva detto a Nate che Sam era stato ucciso da Braddock (Tati Gabrielle). A quanto pare, invece, è ancora vivo e vegeto, e sta scrivendo una nuova cartolina a suo fratello per avvertirlo di guardarsi le spalle. Sappiamo che la storia del film di Uncharted è originale, anche se è evidente l’ispirazione al terzo e al quarto videogioco. Proprio in quest’ultimo scopriamo che Sam non è morto, e che si trova in una prigione a Panama. Non a caso, uno dei prigionieri mostrati all’inizio della scena nei titoli di coda ricorda Hector Alcázar, uno spietato signore della droga di Panama presente nel quarto videogioco.

Uncharted: la spiegazione della seconda scena nei titoli di coda

Nella seconda scena, invece, troviamo Nate impegnato in una vera e propria trattativa con un personaggio interpretato da Pilou Asbaek (Game of Thrones): l’uomo ha un occhio coperto da una benda. Secondo l’accordo, Nate cede il suo anello in cambio di una mappa dei nazisti. L’uomo, tuttavia, cerca di incastrarlo per tenersi entrambe: la mappa e l’anello. Il suo nome è Gage, un personaggio inedito che afferma di lavorare per Roman (l’anello è per lui). È un riferimento al primo videogioco di Uncharted, dove il criminale inglese Gabriel Roman era il principale antagonista. Anche la mappa nazista è un riferimento a Uncharted: Drake’s Fortune, in cui i protagonisti cercano la città perduta di El Dorado e, tra le altre cose, fanno conoscenza con Elena, principale love interest di Nate (e possibile figura centrale del secondo film).

Tornando alla scena nei titoli di coda, l’impasse tra Nate e Gage viene risolta da Sully, che compare (apparentemente, con un ritardo di un giorno!) e permette al ragazzo di recuperare mappa e anello. Sully stavolta ha i baffi che lo contraddistinguono nei videogiochi, cosa che farà molto piacere ai fan: lo stesso Nate fa un commento sui baffi prima di dare un sigaro all’amico.

