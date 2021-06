Shrek compie vent’anni. Lo trovate in streaming su Netflix

Certi film sono come gli orchi, i quali a loro volta sono come le cipolle: sono fatti a strati, e non sono solo quello che sembrano in superficie. Vent’anni di Shrek hanno dimostrato che il film degli allora esordienti Andrew Adamson e Vicky Jenson è in linea con il suo protagonista: quella che sembrava solo una buffa operazione parodistica che prendeva di mira i classici dell’animazione e quelli Disney in particolare si è rivelata essere una miniera di ispirazione, un film che ha segnato in modo indelebile il mondo dell’animazione e anche una fonte inesauribile di morali e contro-morali, di opinioni contrastanti che ancora oggi si inseguono quando si parla di Shrek. È un film progressista e rivoluzionario che invita a guardare oltre il pregiudizio e la superficie per scoprire la vera essenza delle persone che incontriamo? Oppure, come si sostiene da altre parti, ha un messaggio tremendo che si può riassumere in “...