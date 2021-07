Con l’arrivo in streaming di, film di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, Netflix ha deciso di diffondere in rete due interessanti video collegati al film.

Il primo, che potete vedere la featurette nelle parte superiore della pagina, è incentrato sugli effetti speciali utilizzati per il film. Il secondo invece, che potete vedere qua sotto, è un curioso video che fa luce sui film horror presenti su Netflix tratti o no da storie vere:

Protagonisti della pellicola sono Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria, Cristina Donadio. Insieme, i loro personaggi si ritrovano coinvolti in un mistero terrificante, come spiega la sinossi appena diffusa da Netflix:

Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?