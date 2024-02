Paramount Pictures ha lanciato il primo trailer di A Quiet Place: giorno 1, l’atteso prequel della saga ideata da John Krasinski e prodotta da Michael Bay con la sua Platinum Dunes assieme a Sunday Night, che arriverà nei cinema italiani a giugno con Eagle Pictures.

Il film, scritto da Michael Sarnoski da un’idea sua e di Krasinski, è diretto da Sarnoski e vede nel cast Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

Intervistati da EW, i protagonisti Lupita Nyong’o e Joseph Quinn parlano in particolare dell’ambientazione: una New York City costretta al silenzio per affrontare le terribili creature che stanno invadendo la Terra. Spiega Nyong’o:

Quest’idea di una New York silenziosa lascerà molti a bocca aperta. È una cosa impossibile da immaginare… Quando vivi lì, ti abitui a non fare attenzione a tutto il rumore che c’è. Ti dimentichi di sentire il suono. Mi sono resa conto di quanto sarebbe difficile vivere in un mondo nel quale è necessario non fare rumore, in particolare in quella città.

Il film ci riporta al primo giorno dell’invasione aliena

Come suggerisce il titolo, il film ci riporterà al primo giorno dell’invasione aliena (già intravisto brevemente in un flashback nel secondo film). Nyong’o è Sam, una donna che sta visitando New York City proprio nel giorno in cui arrivano i mostri. Si ritrova legata a un uomo di nome Eric (Quinn): i due affronteranno insieme la sopravvivenza.

“Un conto è raccontare la storia di una famiglia, perché in quel caso si dà per scontato che vogliano sopravvivere insieme,” spiega Nyong’o. “Ma in questo film non c’è quel concetto. Sono individui diversi, slegati tra loro, le cui vite si incontrano in un momento fondamentale per il mondo. Come troveremo il modo di sopravvivere insieme? Scopriremo una chimica interessante – se non sorprendente – tra i personaggi che si incontrano lungo la strada”.

Fuga da New York

Quinn spiega che il film, al contrario dei precedenti, non sarà tanto incentrato sulla sopravvivenza… quanto sulla fuga: “È un film drammatico incentrato sui personaggi. La sceneggiatura è ambientata ovviamente nel mondo che conosciamo, ma la storia racconta quello che fanno questi due personaggi che cercano di riprendere il controllo dei loro destini. Ci sono anche altri personaggi incredibili che incontreranno sulla strada, ma la maggior parte della storia è incentrata su Sam ed Eric e sul loro dover accettare questa nuova, cupa e silenziosa realtà”.

Poco sappiamo sui personaggi interpretati da Alex Wolff e Djimon Hounsou, anche se quest’ultimo era presente nel secondo film, un uomo che ha contribuito a creare un luogo sicuro su un’isola al largo della città. Non sappiamo il suo nome, almeno per ora. A quanto pare, in Giorno 1 scopriremo molto di più su di lui, come spiega Nyong’o: “Diciamo solo che questo film soddisferà molti…”

A Quiet Place: giorno 1, il teaser poster

A Quiet Place: giorno 1 esce il 27 giugno.

