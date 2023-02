Air: guarda il trailer del nuovo film di Ben Affleck sulla nascita delle Nike Air Jordan

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il trailer di Air, il nuovo lungometraggio di e con Ben Affleck basato sulla vera storia della genesi del marchio Nike Air Jordan e della partnership tra la società e Michael Jordan.

L’imponente cast del progetto vede la partecipazione di Matt Damon nel ruolo del dirigente Nike Sonny Vaccaro, Affleck nel ruolo del co-fondatore Nike Phil Knight, Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, Chris Messina nel ruolo di David Falk, Matthew Maher nel ruolo di Peter Moore, Marlon Wayans vestirà i panni di George Raveling, Chris Tucker sarà Howard White, Viola Davis sarà Deloris Jordan, Gustaf Skarsgård sarà invece Horst Dassler e Julius Tennon sarà infine James Jordan.

Air di Ben Affleck racconterà la storia dei tentativi di sponsorizzazione di Michael Jordan a metà degli anni ’80, un accordo che all’epoca sembrava impossibile ma che grazie a Vaccaro si realizzò diventando una delle collaborazioni più fruttuose e durature di sempre tra un brand e un atleta.

È la prima volta che Affleck dirige un film interpretato dall’amico e collega di vecchia data Damon. I due hanno vinto un Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting – Genio ribelle e di recente hanno recitato insieme in The Last Duel, di Ridley Scott.

