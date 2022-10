Presentato alla 17 esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Alam è un film di Firas Khoury con Mohammad Karaki, Sereen Khass, Mahmood Bakri, Muhammad Abed Elrahman, Ahmad Zaghmouri, Saleh Bakri.

Qui sopra potete vedere la nostra video recensione.

In una città araba palestinese, Tamer e i suoi amici, giovani arabi israeliani, conducono una tipica vita da liceali, fino all’arrivo della bella Maysaa’. Per far colpo su di lei, Tamer prende parte a una misteriosa “operazione bandiera”, alla vigilia del giorno dell’indipendenza di Israele, che per il popolo palestinese è una giornata di lutto nella quale si commemora la Nakba, ossia l’esodo forzato nel 1948 di oltre settecentomila palestinesi dai territori occupati dagli israeliani.

