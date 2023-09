Online è approdato il nuovo trailer di All of Us Strangers, il film scritto e diretto da Andrew Haigh con protagonisti Andrew Scott e Paul Mescal.

Il film è basato sul romanzo Strangers di Taichi Yamada (1987) e segue l’avventura dello sceneggiatore Adam (Scott) che, dopo un incontro con il suo vicino Harry (Mescal), viene riportato nella sua casa di infanzia. Qui troverà i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) ancora vivi e non invecchiati benché siano passati trent’anni dalla loro morte.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il film è arrivato nei cinema il 22 settembre

FONTE: SearchlightPictures

