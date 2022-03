Domani, 23 marzo uscirà nei cinema di tutta Italia, il film diretto dal duo YouNuts! con protagonisti

I lettori di BadTaste hanno però avuto l’occasione di vedere il film con una settimana di anticipo, gratuitamente, presso Arcadia Cinema di Melzo, alla presenza di uno dei due registi, Niccolò Celaia, che è intervenuto prima della proiezione. Come da tradizione abbiamo anche un video dell’evento che potete ammirare qui in alto.

Con il regista, come potete vedere, abbiamo scambiato due chiacchiere per parlare del progetto nato come omaggio alla commedia cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill (e in generale alle pellicole buddy movie interpretate dall’amata coppia).

Il film vede nel cast anche Alessandra Mastronardi e Christian De Sica, ed è prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Lucky Red in collaborazione con Netflix e RTI.

La colonna sonora, firmata da Francesco Cerasi, include la reinterpretazione da parte di Federico Zampaglione del celebre brano “Dune Buggy” degli Oliver Onions, in aggiunta a un brano inedito scritto, interpretato e prodotto da Zampaglione dal titolo “Dodging Bullets”.