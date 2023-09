In the Fire

Online è approdato il trailer di In the Fire, pellicola in arrivo il 13 ottobre nelle sale amaricane con protagonisti Amber Heard e Eduardo Noriega.

Diretto da Conor Allyn, il film segue Grace Burnham (Heard), una dottoressa di New York che si reca in una remota piantagione in Colombia nel 1890 per prendersi cura di un ragazzo disturbato (Lorenzo McGovern Zaini) che sembra avere delle abilità particolari. Con l’approvazione di suo padre (Eduardo Noriega), Burnham inizia a curare il bambino, ma così facendo innesca una guerra tra scienza e religione con il prete locale che crede che il ragazzo sia posseduto e sia la ragione di tutti i mali del villaggio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Deadline

