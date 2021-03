Netflix ha diffuso in rete il primo trailer sottotitolato in italiano di, film fantascientifico diretto da Joe Penna (Arctic) con

Del cast fanno parte anche Daniel Dae Kim e Shamier Anderson. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 aprile. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Anna Kendrick in titoli come Noelle, Verrà il giorno…, Un piccolo favore, Pitch Perfect 3 e in Into the woods.

Gli ultimi lavori con Toni Collette sono invece Sto pensando di finirla qui Dream Horse, Cena con delitto – Knives out, Hereditary – Le radici del male e Tutto ciò che voglio.



Ecco la sinossi del film:

Durante una missione su Marte, un clandestino finito a bordo per caso provoca involontariamente danni ingenti ai sistemi di supporto vitale dell’astronave. Con risorse in rapido declino e lo spettro della fine che incombe, l’equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile.

Del cast fanno parte Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson e Toni Collette.

