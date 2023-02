Esce il 15 febbraio nei cinema italiani Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film dei Marvel Studios diretto da Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors.

Nel film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Scott Lang e Hope Van Dyne continuano a vivere la loro vita come una coppia, che si dà il caso sia anche una coppia di Super Eroi. Le loro vite vanno alla grande: Scott ha scritto un libro, Hope sostiene cause umanitarie e la loro famiglia – composta dai genitori di Hope, Janet Van Dyne e Hank Pym, e dalla figlia di Scott, Cassie – fa finalmente parte delle loro vite quotidiane. Cassie ha scoperto di condividere la passione per la scienza e la tecnologia della sua nuova famiglia, specialmente per quanto riguarda il Regno Quantico. Ma la sua curiosità condurrà tutti loro in un viaggio inaspettato di sola andata nel vasto mondo subatomico, dove in...