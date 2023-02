Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un riferimento ad Avengers: Endgame nella prima clip

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Kathryn Newton è stata ospite di Jimmy Fallon per la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e ha presentato la prima clip dal cinecomic Marvel in arrivo tra pochi giorni.

All’interno dell’anteprima è presente un momento in cui sentiamo il podcast di Scott Lang in cui il personaggio racconta degli esperimenti per tornare indietro nel tempo in Avengers: Endgame.

Potete ammirarla qui in alto, mentre a seguire trovate l’intervento integrale dell’attrice.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

