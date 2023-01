Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il trailer finale!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Manca poco più di un mese all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e come promesso oggi è arrivato il trailer finale del primo film dei Marvel Studios del 2023!

Il nuovo trailer ci porta ovviamente nel Regno Quantico, dove sarà ambientato il cinecomic con Paul Rudd e Michael Douglas, anticipando il suo ruolo centrale nello sviluppo della nuova fase dell’UCM. Non solo: nel film esploreremo anche il rapporto tra Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) e sua madre (Michelle Pfeiffer), oltre a scoprire di più su Cassie Lang (Kathryn Newton). Vediamo ovviamente anche Kang (Jonathan Majors) e nientemeno che MODOK, che debutta quindi sul grande schermo dopo la serie animata omonima (scollegata dall’MCU) con il volto di Corey Stoll (Darrenn Cross nel primo film della saga).

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA, LA TRAMA

Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.

Potete vedere il trailer qui sopra!

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.