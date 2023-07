In occasione del Giffoni Film Festival abbiamo parlato con Antonia Truppo, una delle protagoniste di Piano Piano, il film di Nicola Prosatore arrivato al cinema lo scorso marzo e ora disponibile in digitale.

L’attrice, che ha firmato anche la sceneggiatura, ci ha parlato del suo rapporto con il cinema citando La dolce vita di Fellini come il film che le ha lasciato un segno quando era molto piccola:

Mio padre è stato un grandissimo appassionato di cinema in un’epoca in cui si andavano a vedere le seconde, le terze visioni e anche le quarte, […] quindi è stato un grande e anche faticoso mentore in questo senso. Ricordo questo film, La dolce vita, ero piccola […] e ricordo che nonostante fossi veramente piccola di aver pensato: “Ma come hanno fatto a raccontare un vuoto?”. […] Come hanno fatto a trasmettere questo senso di nulla, di tutto già fatto mentre lo stanno facendo?“. È una cosa che ricordo distintamente.