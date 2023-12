S’intitola The lost voice ed è lo spot che Taika Waititi ha diretto per Apple e la promozione della funzione di iOs Personal Voice pensata per le persone con disabilità vocali.

Le nuove funzioni di accessibilità per la sfera cognitiva sono state presentate dal colosso di Cupertino lo scorso maggio e vengono così descritte sul sito ufficiale della Apple:

Apple ha presentato in anteprima le funzioni software per esigenze di accessibilità legate a disabilità cognitive, visive, uditive e motorie, oltre a strumenti innovativi per aiutare le persone che non parlano o rischiano di perdere la capacità di parlare. Questi aggiornamenti si basano su innovazioni hardware e software, includono il machine learning on-device per tutelare la privacy dell’utente e rafforzano l’impegno che Apple porta avanti da tempo: creare prodotti per ogni persona.

Apple lavora a stretto contatto con gruppi che rappresentano utenti con ogni tipo di disabilità per sviluppare funzioni di accessibilità che migliorano la vita delle persone. Entro la fine dell’anno, gli utenti con disabilità cognitive potranno usare iPhone e iPad in modo più semplice e autonomo grazie ad Assistive Access; le persone con difficoltà di linguaggio potranno digitare per parlare durante le telefonate e le conversazioni con Live Speech; e chi rischia di perdere la capacità di parlare potrà usare Personal Voice per creare una voce sintetizzata simile alla sua per interagire con familiari e amici. Per le persone cieche o ipovedenti, la modalità di rilevamento in Lente d’ingrandimento offrirà Point and Speak, che identifica il testo che viene indicato per leggerlo ad alta voce e facilitare l’interazione con oggetti fisici come gli elettrodomestici.

“In Apple, abbiamo sempre creduto che la migliore tecnologia sia quella creata per tutti”, ha affermato Tim Cook, CEO Apple. “Oggi, siamo felici di presentare queste nuove incredibili funzionalità che si basano sulla nostra lunga esperienza nel rendere la tecnologia accessibile, in modo che chiunque abbia l’opportunità di creare, comunicare e fare ciò che ama”.