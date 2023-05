Chi conosce l’azione meglio di Arnold Schwarzenegger? Nessuno, probabilmente. Ed è proprio per questo motivo che la star è al centro del nuovo promo diffuso da Netflix dedicato ai progetti action già presenti o in arrivo sulla popolare piattaforma. Titoli come The Night Agent, The Mother, FUBAR, Tyler Rake 2, The Witcher, Heart of Stone, The Brothers Sun, Lift.

FUBAR, nello specifico, vede come protagonista proprio Arnold Schwarzenegger.

La serie, dal 25 maggio in streaming su Netflix, viene così descritta nelle note ufficiali:

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera! Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d’azione mozzafiato e tanto umorismo. Il cast include Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna.

Potete ammirare il trailer in questa pagina.

Cosa ne pensate di questo nuovo promo di Netflix con Arnold Schwarzenegger come testimonial? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate