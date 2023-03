Dopo il poster uscito ieri, è arrivato online il primo trailer ufficiale di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson in arrivo nei cinema (americani) il prossimo 16 giugno e verosimilmente presentato al Festival di Cannes (ma ancora non c’è una conferma ufficiale). Come noto, sarà la Universal Pictures a occuparsi della distribuzione della pellicola.

Come da tradizione con Wes Anderson, anche Asteroid City vanta un cast letteralmente stellare formato da: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Jason Schwartzman in Asteroid City di Wes Anderson

ASTEROID CITY: LA TRAMA

Asteroid City viene descritto come “una meditazione poetica sul senso della vita“, il film “racconta la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention di Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora“.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

