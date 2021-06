Si è tenuta alcune ore fa, come già annunciato, la cerimonia di inaugurazione dell’al parco di Disney California Adventure.

L’evento è stato trasmesso in diretta a partire dalle 20:15 negli Stati Uniti e può essere adesso visionato nella sua interezza su Youtube. Alla cerimonia hanno partecipato in presenza alcuni volti ben noti all’Universo Cinematografico Marvel come Jon Favreau, Kevin Feige, Paul Rudd e Anthony Mackie, mentre altri come Brie Larson e Danai Gurira hanno solo fatto un saluto virtuale.

A super team assembled to Disney California Adventure for the #AvengersCampus Opening Ceremony! Fly over to our Instagram Story to see more of the action from tonight 💥 pic.twitter.com/KVmOmt1qO4 — Disney D23 (@DisneyD23) June 3, 2021

Not everyone can wield the shield, but Paul Rudd can definitely try! #AvengersCampus pic.twitter.com/unG0DkGTsx — Disney D23 (@DisneyD23) June 3, 2021

Proprio Mackie, come potete vedere nel video estratto a seguire, ha presentato al pubblico il nuovo Captain America di Sam Wilson che si aggirerà per il parco assieme ad altri supereroi.

SAM WILSON FINALLY BECAME CAPTAIN AMERICA IT WAS A MOMENT THAT WAS ALL ABOUT THE FUTURE pic.twitter.com/5sD69p2rV0 — naju ‎⍟ 7 days (@rocketmwn) June 3, 2021

“Abbiamo avuto 70 anni da cui attingere e 23 film” ha dichiarato Scott Drake, direttore creativo di Imagineering. “Si è trattato di un progetto narrativo globale. Presto apriremo Marvel Adventures e Parigi… e altro ad Anaheim”.

Una delle attrazioni è Web Slingers: A Spider Man Adventure in cui i visitatori si imbatteranno nel nuovo progetto di Peter Parker, degli Spider-bot che cominciano a replicarsi sfuggendo al suo controllo. Starà ai visitatori sistemare le cose, aiutati anche da dei lancia-ragnatele che potranno acquistare in un negozio a tema.

Brie Larson diz que uma das coisas que ela está mais animada para que os fãs vejam no Avengers Campus, é o quinjet que a Capitã Marvel CARREGOU NAS COSTAS em Avengers Endgame. pic.twitter.com/ur02rufcKh — Captain Marvel BR (@CaptMarvelBR) June 3, 2021

Tra i supereroi con cui i visitatori potranno scattare dei selfie ci saranno Ant-Man, Iron Man, Wasp, Okoye e le Dora Milaje. Il mese prossimo l’attrazione aggiungerà degli spettacoli con Vedova Nera contro Taskmaster in vista dell’uscita di Black Widow.

Ci sarà il nuovo Captain America, assisteremo allo scontro tra Black Widow e Taskmaster, e Spider-Man farà riferimento a un Tony Stark vivo e vegeto. In quale linea temporale sono ambientati gli eventi di Avengers Campus?

“Siamo per scoprire tra un paio di settimane con l’uscita di Loki, che il tempo è molto meno rigido di quanto pensiamo” ha commentato Drake.

Ecco anche un assaggio dall’attrazione dedicata a Spider-Man:

Tom Holland himself gives you a mission briefing for the new WEB SLINGERS Spider-Man attraction at #AvengersCampus! 🕷 pic.twitter.com/Mz8jNt97Qs — Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) June 3, 2021

Drake ha poi sottolineato che al Campus ci saranno milioni di easter egg per i fan più sfegatati: uno di questi sarà l’aspetto del Quinjet che sarà esattamente lo stesso di Avengers: Endgame.

Tom Holland tem uma mensagem para os fãs que visitarem o #AvengersCampus na Disney.pic.twitter.com/cn0UbnA8wN — Marvel News (@BRMarvelNews) June 3, 2021

L’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim aprirà ufficialmente il 4 giugno ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel tra pochi giorni.

Fonte: Deadline