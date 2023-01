Avengers: un assaggio del nuovo spettacolo notturno di Disneyland Paris a tema Marvel

Oltre l’Avengers Campus Disneyland Paris si arricchisce di un nuovo spettacolo notturno ispirato all’Universo Cinematografico Marvel e ai suoi protagonisti.

Il profilo You Tube del parco ha diffuso in rete un video con la presentazione dello show che verrà messo in scena con l’ausilio di luci, elementi pirotecnici, proiezioni e ben 500 droni. Lo spettacolo, intitolato “Avengers: Power the Night” che verrà proiettato sulla facciata , sarà disponibile dal 28 gennaio all’8 maggio.

